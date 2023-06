D’Amato si dimette dall’assemblea nazionale del Pd: “No a brigate e passamontagna”

ROMA – “Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall’Assemblea Nazionale del Pd”. Lo scrive su Twitter il consigliere della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il giorno dopo il corteo dei cinque stelle contro il precariato a Roma a cui ha preso parte la segretaria Elly Schlein. In particolare D’Amato non ha apprezzato il discorso di Beppe Grillo: “Brigate e passamontagna anche no. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene- continua D’Amato- ma non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per una alternativa ai sovranisti e ai populisti”.

