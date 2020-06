Alex Zanardi in condizioni “gravissime”: in corso delicato intervento di neurochirurgia

MILANO – L’ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi e’ rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla statale 146 in provincia di Siena, mentre era impegnato in Obiettivo tricolore, la staffetta in giro per l’Italia in handbike che vede la partecipazione di oltre 50 atleti paralimpici.

Il campione bolognese e’ stato trasportato in elisoccorso Pegaso all’ospedale universitario Le Scotte di Siena, centro di riferimento per l’alta intensita’ di cure, dopo uno scontro con un camion. Secondo quanto riferiscono alcune fonti le sue condizioni sono critiche.

FORTE TRAUMA CRANICO, INTERVENTO DELICATO NEUROCHIRURGIA

È ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Zanardi, riferisce il bollettino dell’azienda ospedaliero universitaria di Siena, e’ stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed e’ atterrato alle Scotte alle 18. È stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato. Al momento, secondo quanto riferito, e’ sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia.