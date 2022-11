A Roma torna FRA’, la fiera del regalo accessibile

ROMA – Si chiama FRA’ ed è la fiera del regalo accessibile. Un market a ingresso libero e gratuito che da 7 edizioni propone artigianato, creatività, libri e piccole opere d’arte il cui prezzo di vendita non supera i 50 euro. Solo prodotti unici e realizzati a mano grazie alla filiera ‘cortissima’ che caratterizza la fiera. L’appuntamento, in programma nei weekend del 10 e 11 dicembre e del 17 e 18, è negli spazi del Fusolab 2.0, in Viale della Bella Villa 94, a Roma.

TUTTI GLI SPAZI IN FIERA

900 mq, al chiuso e riscaldati, organizzati per aree tematiche: c’è la zona ‘food & beverage bio’ per acquistare prodotti ‘come natura crea’; c’è l’area delle ‘autoproduzioni artigianali’, dove trovare oggetti, accessori, decorazioni e capi di moda sostenibile raccontati dalle mani degli artigiani che li hanno realizzati; il corner ‘illustrazione e editoria’, per trovare titoli ‘indipendenti’ o scegliere originali illustrazioni; ancora ecco lo spazio ‘natura e benessere’ e infine quello dedicato ad ‘articoli e giochi per bambini’, con proposte diverse e lontane dalla logica della produzione in serie.

MUSICA FOOD E LABORATORI PER BAMBINI AL FRA’

Anche musica e food al FRA’, con le selezioni musicali di tanti DJ e con lo spazio della trattoria bistrot popolare ‘Drogheria Alessandrina’. In calendario anche la riffa natalizia: RIFFRA’, il cui ricavato sarà donato all’associazione Isla Ng Bata. Tra un acquisto e l’altro, bambine e bambini potranno diventare ‘Piccoli aiutanti di Babbo Natale’: in programma infatti un ricco calendario di laboratori e iniziative di animazione a cura dello staff di ‘SuperS’, il gruppo di auto aiuto genitori e genitrici del Fusolab.

“Dopo 7 edizioni, più di 1.000 espositori e oltre 15.000 visitatori– scrivono gli organizzatori- anche quest’anno il FRA’ vuole rappresentare un’alternativa a centri commerciali e multinazionali supportando i piccoli produttori e compartecipando ad alimentare il pensiero critico che valorizza il fondamentale ruolo del consumatore nella nostra società”.

