L’anno di Benzema: dopo le vittorie in Liga e Champions League, il trionfo con il Pallone d’Oro

ROMA – Pronostico rispettato: Karim Benzema ha vinto il Pallone d’Oro 2022. Trascinatore del Real Madrid in Liga e in Champions League, il campione francese ha conquistao con merito il trofeo che lo incorona miglior giocatore, e miglior attaccante, dell’anno. E senza neanche il supporto della Coppa del Mondo, che partirà a novembre, manifestazione che di solito pesa tantissimo nella scelta del vincitore del trofeo di France Football.

Con i suoi 15 gol segnati, Benzema ha contribuito in maniera determinante alla vittoria della Champions League da parte dei Blancos. A consegnare il Pallone d’Oro a Benzema è stato proprio Zinedine Zidane, l’ultimo francese a vincerlo 24 anni fa.

Al secondo posto si è piazzato Sadio Mané del Liverpool, mentre terzo è arrivato Kevin De Bruyne del Manchester City. Quarto posto per Robert Lewandowski, quinto per Momo Salah, Courtois con il settimo è il portiere meglio classificato. Decimo invece il nuovo fenomeno del calcio mondiale, Erling Haaland, mentre il milanista Leao è il meglio piazzato tra gli ‘italiani’.

COURTOIS HA VINTO IL TROFEO YASHIN

Il belga del Real Madrid Thibaut Courtois ha vinto il Trofeo Yashin, riservato al miglior portiere della passata stagione. Sul podio Alisson del Liverpool e Ederson del Manchester City. Quinto posto per Mike Maignan del Milan.

LEWANDOWSKI VINCE IL TROFEO GERD MULLER

Robert Lewandowski ha vinto il Trofeo Gerd Muller. Con 57 gol in 56 partite ufficiali, l’attaccante polacco, lo scorso anno al Bayern Monaco e da quest’anno al Barcellona, ha fatto suo il premio di miglior realizzatore.

PALLONE D’ORO FEMMINILE ALLA SPAGNOLA PUTELLAS

Alexia Putellas ha vinto il Pallone d’Oro nel calcio femminile. La calciatrice spagnola del Barcellona ha bissato il successo del 2021.

GAVI VINCE IL TROFEO KOPA

Il Trofeo Kopa resta a Barcellona. Il premio riservato ai migliori Under 21 del mondo è stato vinto dal centrocampista 18enne dei blaugrana Gavi, che succede così a Pedri. Sul podio Eduardo Camavinga del Real Madrid e Jamal Musiala del Bayern Monaco.

LEAO 14ESIMO CON FABINHO

Il milanista Rafael Leao e Fabinho del Liverpool hanno chiuso al 14esimo posto la classifica del Pallone d’Oro 2022.

MAIGNAN 25ESIMO CON RUDIGER E CANCELO

Il portiere del Milan Mike Maignan ha chiuso al 25esimo posto la classifica del Pallone d’Oro 2022. È quanto fa sapere France Football. A pari merito, insieme al milanista, si sono classificati il francese Christopher Nkunku, l’uruguaiano Darwin Nunez, il portoghese Joao Cancelo, i tedeschi Antonio Rüdiger e Joshua Kimmich.

CRISTIANO RONALDO FUORI DALLA TOP TEN

L’attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo è fuori dalla top ten della classifica del Pallone d’Oro 2022. Il fuoriclasse portoghese non si classificava oltre il decimo posto dal 2006, l’anno del trionfo di Fabio Cannavaro. Quell’anno si piazzò al quattordicesimo posto a pari merito con Gennaro Gattuso e Patrick Vieira.

VLAHOVIC 17ESIMO CON CASEMIRO E LUIS DIAZ

Dusan Vlahovic è finito al 17esimo posto nella classifica del Pallone d’Oro, edizione 2022. L’attaccante della Juventus è in compagnia di Casemiro, ex Real Madrid e attualmente al Manchester United, e di Luis Diaz, ex Porto e oggi al Liverpool.

LA CLASSIFICA FINALE

Questa la classifica finale del Pallone d’Oro 2022:

1) Karim Benzema

2) Sadio Mané

3) Kevin De Bruyne

4) Robert Lewandowski

5) Mohamed Salah

6) Kylian Mbappé

7) Thibaut Courtois

8) Vinicius Jr.

9) Luka Modric

10) Herling Haaland

11) Heung-min Son

12) Riyad Mahrez

13) Sébastien Haller

14) Rafael Leao

Fabinho

16) Virgil van Dijk

17) Casemiro

Dusan Vlahovic

Luis Diaz

20) Cristiano Ronaldo

21) Harry Kane

22) Bernardo Silva

Trent Alexander-Arnold

Phil Foden

25) Darwin Nunez

Christopher Nkunku

Joao Cancelo

Antonio Rudiger

Mike Maignan

Joshua Kimmich

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it