Comunali Varese, Galimberti resta sindaco: “Salvini e Regione sconfitti”

Di Marialaura Iazzetti

MILANO – Ormai è praticamente ufficiale, manca soltanto una sezione su 85: a Varese governerà per altri cinque anni il centrosinistra. Il sindaco uscente Davide Galimberti ha sconfitto il deputato leghista Matteo Bianchi, ottenendo il 53%. Il candidato del centrodestra si è fermato al 46%.

Una sconfitta pesante per la Lega, che puntava a riconquistare Varese e a risollevare, con questo voto, i risultati ottenuti nelle altre città. Il centrosinistra intanto festeggia. La vittoria è netta, molto di più rispetto al risultato ottenuto al primo turno in cui si era registrata una differenza tra i due candidati di 4 punti percentuali.

Secondo Galimberti, che è intervenuto a Palazzo Estense, i grandi sconfitti di queste elezioni sono “Matteo Salvini e la Regione Lombardia”. Il leader della Lega aveva visitato diverse volte la città per sostenere la candidatura di Bianchi, insieme al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e al governatore della Lombardia Attilio Fontana (che è stato primo cittadino a Varese per 10 anni)

Per il sindaco rieletto il dato raggiunto oggi premia “il lavoro fatto in questi anni”. Un lavoro che Galimberti promette di continuare a fare “coinvolgendo tutte le forze”. Dal canto suo il candidato del centrodestra Matteo Bianchi, ha detto che “un mese di campagna elettorale in più” gli sarebbe servita. “Proseguirò il mio impegno da parlamentare ma inizia quella da consigliere comunale. Abbiamo davanti 5 anni di opposizione a Palazzo Estense e la faremo in maniera responsabile”.