A Bari giovane mamma cade per le scale e muore

BARI – Una donna di 34 anni è morta la scorsa notte dopo essere caduta per le scale a chiocciola del suo appartamento di Palese, quartiere di Bari. La 34enne aveva tra le braccia la figlia di 24 giorni quando è caduta battendo la testa. Il colpo preso le è stato fatale ed è stata inutile la corsa in ospedale dove è arrivata senza vita. La neonata invece è ricoverata nel reparto di neonatologia del Policlinico di Bari e sta bene. Non è chiaro se la vittima sia caduta perché scivolata o per un improvviso malore. L’incidente è avvenuto intorno alle tre della scorsa notte.

