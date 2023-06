Raffaella Carrà celebrata anche a Times Square, oggi avrebbe compiuto 80 anni

ROMA – Il 2023 sarà un anno all’insegna della musica di Raffaella Carrà, un’icona unica ed eterna, senza fine. Un nome così potente capace di far scaturire suggestioni, immagini, ricordi ed emozioni, semplicemente pronunciandolo. Oggi l’indimenticabile ‘Raffa’ avrebbe compiuto 80 anni e già da venerdì sono iniziate le celebrazioni per il suo compleanno, con l’uscita di nuovi dischi e con la sua immagine apparsa un billboard di Times Square a New York. L’artista è infatti stata scelta come Ambassador per Spotify Equal per il suo impegno contro la discriminazione di genere.

Tra i brani dai forti messaggi della discografia di Raffaella Carrà c’è “Luca”, che racconta la storia di un ragazzo con i capelli biondi come l’oro che preferisce l’amore di un altro uomo a quello di una ragazza. “Luca” è tra le prime canzoni italiane a raccontare il tema dell’omosessualità con audacia e spensieratezza, e per questo motivo Spotify ha deciso di celebrare l’artista posizionando il brano in testa alla playlist Spotify Equal Italia per tutto il mese di giugno.

LA POLIZIA DI STATO SUONA UN MEDLEY DI RAFFAELLA CARRÀ

Nel giorno in cui Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni anche la Polizia di Stato le rende omaggio. La banda musicale ha suonato un medley dei suoi successi.

TRE NUOVI DISCHI DI RAFFAELLA CARRA’ DISPONIBILI

Sono disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download e si aggiungono alla discografia di Raffaella Carrà in digitale “Fiesta (Italian Edition)”, “Mi spendo tutto”, “Raffaella (1988)”. I tre dischi si sommano ai già pubblicati “Raffaella (1971)”, “Raffaella… Senzarespiro”, “Scatola a sorpresa”, “Milleluci”, “Felicità tà tà”e “Raffaella (1978)” – quest’ultimo con all’interno il celebre brano “Luca”.

Ancora poche copie disponibili dell’esclusivo cofanetto “RAFFAELLA CARRÀ. GLI ANNI RCA – I SINGOLI 1970-1971” (Sony Music), un box in tiratura limitata e numerata a 500 copie, con all’interno 5 vinili 7’’ 45 giri, per la prima volta colorati e con copertine fedelmente riprodotte.

Nel cofanetto sono contenuti i primi cinque singoli di Raffaella Carrà pubblicati dal 1970 al 1971per la RCA Italiana. Dalla sigla “Ma che musica maestro” del programma Canzonissima ‘70, che segna l’inizio della carriera discografica di Raffaella, a “Tuca Tuca” brano lanciato durante “Canzonissima 1971”.