Tg Politico Parlamentare, edizione del 18 maggio 2023

EMILIA ROMAGNA, “DANNI PER MILIARDI”

Rinvio delle scadenze fiscali e stato di calamità. Sono le prime misure annunciate dal governo per aiutare l’Emilia Romagna colpita dall’alluvione. Il Consiglio dei ministri è fissato per martedì prossimo, ma i danni provocati dal maltempo sono drammatici e l’esecutivo conta di utilizzare anche i fondi europei di solidarietà. Ci sono 27 mila persone senza energia elettrica, smottamenti, esondazioni, paesi allagati e frane che bloccano le strade. L’allerta è in particolare nella provincia di Ravenna e gli sfollati sono oltre 10 mila. Il bilancio dei danni stimato del governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, è di “qualche miliardo di euro”. Il presidente delle regioni, Massimiliano Fedriga, invita a “una seria riflessione per affrontare l’emergenza e capire come velocizzare tutte le azioni per il contrasto al rischio idrogeologico”. Dalla Ferrari è arrivata una donazione di un milione di euro.

MELONI AL G7, DOSSIER UCRAINA E CINA SUL TAVOLO

La premier Giorgia Meloni sbarca a Hiroshima per il G7. “E’ un anno non facile, fondamentale una stretta cooperazione”, sottolinea nel corso del bilaterale con il presidente giapponese Kishida. Sul tavolo del summit la concorrenza con la Cina sul fronte delle materie prime e della tecnologia militare. Pechino ha esortato la comunità occidentale a “non giocare con il fuoco” sul dossier Taiwan e a rispettare il principio della ‘Cina Unica’. Intanto, la diplomazia italiana è al lavoro per mettere in piedi un incontro tra la premier Meloni e il presidente americano Joe Biden, e favorire un faccia a faccia con quello francese Emmanuel Macron. I leader del G7 discuteranno anche l’idea di un vertice internazionale di pace sull’Ucraina. Atteso un intervento di Zelensky.

BANKITALIA BOCCIA LA RIFORMA DEL FISCO

La Banca d’Italia boccia la riforma delle tasse presentata dal governo. Nel corso di un’audizione in commissione Finanze alla Camera, il capo del servizio assistenza e consulenza fiscale, Giacomo Ricotti, chiede all’esecutivo di individuare nella delega “coperture credibili” per tenere sotto controllo il debito pubblico. Secondo Bankitalia la priorità deve essere la lotta all’evasione, e inoltre bisognerebbe spostare il peso delle imposte sui consumi e le rendite. Critiche anche alla flat tax, che viene definita poco realistica rispetto al sistema di welfare italiano.

TERZO POLO, ANCORA POLEMICHE RENZI-CALENDA

C’eravamo tanto amati. Tra Matteo Renzi e Carlo Calenda è ormai spaccatura totale, col primo che che sferza ancora il leader di Azione: “Calenda mi attacca usando toni giustizialisti come i grillini”, dice Renzi, pochi giorni dopo l’ennesimo litigio interno causato dallo ‘scippo’ di due importanti rappresentanti di Azione passati ad Italia Viva. E ancora: “Calenda pensa io sia un mostro? Allora non si sta insieme”, insiste Renzi. Sullo sfondo ci sono le Europee 2024. “Andiamo insieme o separati?”, chiede il leader di Italia Viva. Ma Calenda preferisce non alimentare la polemica. “E’ un giorno di emergenza nazionale”, sottolinea alludendo all’alluvione in Emilia Romagna e si limita solo ad osservare che non andrà alla riunione prevista per sabato. “Avevo proposto martedì ma mi hanno risposto di no. La faranno i renziani e poi ci faranno sapere”.