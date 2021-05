Milano, con la Nazionale Hip Hop la solidarietà torna in presenza

MILANO – “Noi abbiamo fatto da stimolo. Tutti i progetti sono stati pensati dagli stessi ragazzi, in collaborazione con i loro professori. È stato sorprendente constatare come abbiano scelto, in tempi brevissimi e con un grande slancio, di aiutare le associazioni locali dei propri quartieri, a cui consegneremo i fondi raccolti dagli studenti, assieme agli artisti della Nazionale Hip Hop (NHH)”. Così Michele Michelazzo, Presidente della NHH. I progetti, sostenuti dalla Fondazione di Comunità di Milano, prevedevano, in origine, numerose attività offline che, per forza di cose, non hanno potuto svolgersi. I ragazzi della NHH, però, non si sono fatti scoraggiare dalle chiusure e hanno trovato il modo di promuovere i valori della solidarietà attraverso il rap e il calcio anche a distanza.



Due volte alla settimana, per circa due mesi, artisti e fan si sono sfidati a FIFA 20 con il sistema Pro Club. L’iniziativa – #Play2GiveAtHome – ha raccolto 2000 euro che sono stati donati al progetto #MilanoAiuta. Il progetto è stato poi replicato nelle scuole e nei quartieri con ‘Play2GiveAtSchool’ e ‘Play2GiveInDaHood’. Nei sei mesi di attività, 2000 sono gli studenti che hanno preso parte alle iniziative. Ad aprile, dopo tre mesi di attività in collaborazione con l’Istituto Paleocapa, sono stati raccolti 3000 euro per il Banco Alimentare di Bergamo.



A maggio ripartono quindi le iniziative in presenza con l’obiettivo di trasmettere valori di solidarietà ai ragazzi nelle scuole e nelle periferie cittadine. Tutto per sostenere chi si trova in situazioni di disagio. Il prossimo incontro è previsto il 4 giugno con i ragazzi dell’Oratorio San Carlo di Peschiera Borromeo. I ragazzi scenderanno in campo (stavolta letteralmente) per la solidarietà. Le scuole interessate a partecipare ad iniziative simili con NHH possono visitare il sito www.nazionalehiphop.it.