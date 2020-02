David di Donatello, Il traditore si aggiudica 18 nomination

ROMA – L’Accademia del Cinema Italiano, presieduto da Piera Detassis, ha acceso i riflettori sulla 65esima edizione dei David di Donatello. Questa mattina, nella sede Rai di Viale Mazzini, sono state annunciate le cinquine degli ‘Oscar italiani’. 18 candidature per Il traditore di Marco Bellocchio. Il film sul boss mafioso Tommaso Buscetta, è stato nominato nelle categorie Miglior film, Miglior regia, Migliore sceneggiatura originale, Miglior attore protagonista per la performance di Pierfrancesco Favino e Migliori attori non protagonisti a Fabrizio Ferracane e a Luigi Lo Cascio.

A seguire con 15 candidature, Il primo re di Matteo Rovere e Pinocchio di Matteo Garrone. Il film di Rovere si è aggiudicato, tra le categorie, Miglior film, Miglior regia, Migliore sceneggiatura originale, Miglior attore protagonista per l’interpretazione di Alessandro Borghi e Migliore attrice non protagonista per il ruolo interpretato da Tania Garribba. Il film di Garrone, invece, ha ottenuto le nomination nelle categorie Miglior film, Miglior regia, Migliore sceneggiatura non originale, Miglior attore non protagonista per Roberto Benigni e Miglior attrice non protagonista per Alida Baldari Calabria.

Infine, Martin Eden di Pietro Marcello ha ottenuto 11 candidature. Il film è stato nominato, tra le categorie, a Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista per la performance di Luca Marinelli e Migliore sceneggiatura non originale.

Inoltre, durante la conferenza, sono stati annunciati due vincitori. Il primo è Parasite di Bong John Ho che, dopo aver fatto incetta di statuette agli Oscar 2020, si porta a casa il Premio David come Miglior film straniero. Il secondo, invece, è il cortometraggio Inverno di Giulio Mastromauro:

“Sono felicissimo, mi trema la voce“, ha dichiarato il giovane regista nel ricevere il riconoscimento. “Ringrazio l’Accademia per aver premiato un progetto così personale, che parla di infanzia e di perdita-ha continuato- è una storia autobiografica. Non è stato facile per me affrontare questa storia, però, è stato liberatorio ed è proprio questo che fa l’arte. Dedico questo premio a mio figlio e a mia moglie“.

Il corto sarà disponibile sulla piattaforma Rai Cinema Channel a partire da oggi pomeriggio per 24 ore. L‘appuntamento con la cerimonia di premiazione è per il 3 aprile in diretta su Rai Uno. Alla conduzione, per la terza volta consecutiva, ci sarà Carlo Conti.

TUTTI I CANDIDATI AI DAVID 2020

MIGLIOR FILM

Il primo re

Il traditore

La paranza dei bambini

Martin Eden

Pinocchio

MIGLIOR REGIA

Matteo Rovere per Il primo re

Marco Bellocchio per Il traditore

Claudio Giovannesi per La paranza dei bambini

Pietro Marcello per Martin Eden

Matteo Garrone per Pinocchio

MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE

Igort per 5 è il numero perfetto

Phaim Bhuiyan per Bangla

Leonardo D’Agostini per Il campione

Marco D’Amore per L’immortale

Carlo Sironi per Sole

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Valeria Bruni Tedeschi per I villeggianti

Jasmine Trinca per La dea fortuna

Isabella Ragonese per Mio fratello rincorre i dinosauri

Linda Caridi per’Ricordi?

Lunetta Savino per Rosa

Valeria Golino per Tutto il mio folle amore

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Toni Servillo per 5 è il numero perfetto

Alessandro Borghi per Il primo re

Francesco di Leva per Il sindaco del rione Sanità

Pierfrancesco Favino per Il traditore

Luca Marinelli per Martin Eden

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valeria Golino per 5 è il numero perfetto

Anna Ferzetti per Domani è un altro giorno

Tania Garribba per Il primo re

Maria Amato per Il traditore

Alida Baldari Calabria per Pinocchio

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Carlo Buccirosso per 5 è il numero perfetto

Stefano Accorsi per Il campione

Luigi Lo Cascio per Il traditore

Fabrizio Ferracane per Il traditore

Roberto Benigni per Pinocchio

MIGLIORE PRODUZIONE

Bangla

Il primo re

Il traditore

Martin Eden

Pinocchio

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Bangla

Il primo re

Il traditore

La dea fortuna

Ricordi?

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Il sindaco del rione Sanità

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

La paranza dei bambini

Martin Eden

Pinocchio

MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Daniele Ciprì per Il primo re

Vladan Radovic per Il traditore

Francesco Di Giacomo per Martin Eden

Nicolaj Bruel per Pinocchio

Daria D’Antonio per Ricordi?

MIGLIORE MUSICA

L’orchestra di piazza Vittorio per Il flauto magico di piazza Vittorio

Andrea Farri per Il primo re

Nicola Piovani per Il traditore

Dario Marianelli per Pinocchio

Thom Yorke per Suspiria

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

‘Festa’ di Antonio Aiello – Bangla

‘Rione Sanità’ di Ralph P – Il sindaco del rione Sanità

‘Un errore di distrazione’ di Brunori Sas – L’ospite

‘Che vita meravigliosa’ di Diodato – La dea fortuna

‘Suspirium’ di Thom Yorke – Suspiria

MIGLIORE SCENOGRAFIA

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Pinocchio

Suspiria

MIGLIORI COSTUMI

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Martin Eden

Pinocchio

MIGLIORE TRUCCO

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Pinocchio

Suspiria

MIGLIORI ACCONCIATURE

Il primo re

Il traditore

Martin Eden

Pinocchio

Suspiria

MIGLIORE MONTAGGIO

Il primo re

Il sindaco del rione Sanità

Il traditore

Martin Eden

Pinocchio

MIGLIORE SUONO

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Martin Eden

Pinocchio

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Pinocchio

Suspiria

MIGLIORE DOCUMENTARIO

Citizen Rosi

Fellini fine mai

La mafia non è più quella di una volta

Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari

Selfie

DAVID GIOVANI

Il traditore

L’uomo del labirinto

La dea fortuna

Martin Eden

Mio fratello rincorre i dinosauri

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO (già assegnato)

Baradar di Beppe Tufarulo

Il nostro tempo di Veronica Spedicati

Inverno di Giulio Mastromauro (VINCITORE)

Mia sorella di Saverio Cappiello

Unfolded di Cristina Picchi

MIGLIORE FILM STRANIERO (già assegnato)

C’era una volta a… Hollywood

Green Book

Joker

L’ufficiale e la spia

Parasite (VINCITORE)

Nel corso della cerimonia numerosi protagonisti del cinema italiano e internazionale consegneranno venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali. La 65esima edizione della manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo del Mibact – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, d’intesa con Agis e Anica e con la partecipazione, in qualità di Soci Fondatori Sostenitori, di Siae e Nuovo Imaie.