Noleggio auto a lungo termine: ecco i motivi del successo

ROMA – Da mesi il trend del noleggio a lungo termine continua ad occupare i primi posti in ambito di mobilità sicura e conveniente. Sono proprio queste le migliori qualità che il servizio del noleggio auto è in grado di offrire, grazie anche a numerosi investimenti di questo mercato che hanno strizzato l’occhio all’innovazione.

La mobilità a noleggio, infatti, ha saputo interpretare al meglio i cambiamenti sociali ed economici di questi anni, offrendo una risposta puntuale e precisa alle esigenze delle persone. Basta guardare l’offerta di noleggio a lungo termine con Gocar per farsi un’idea della comodità di questo servizio, nonché della sua convenienza alla portata di tutte le tasche. Ma quali sono gli elementi vincenti di questa formula? Cosa ha reso il noleggio dell’auto così interessante per privati e aziende? Scopriamolo insieme.

Flessibilità dell’offerta

Il noleggio a lungo termine consente di cambiare il veicolo ogni 2-3 anni, senza dover preoccuparsi di rivenderlo o tenerlo per un periodo di tempo più lungo. Questo rende l’offerta più allettante, soprattutto perché i parchi auto si aggiornano di continuo e mirano ad offrire ai clienti vetture nuove o usate al 100% sicure. Inoltre i clienti possono avviare il noleggio online, attraverso formule chiavi in mano immediate che non richiedono troppe intermediazioni. Le offerte disponibili su questo mercato, oggi, hanno accolto anche i privati che, similmente ad aziende e partite IVA, possono beneficiare di vantaggi fiscali non indifferenti, soprattutto per il noleggio di auto ecologiche. Questo è sicuramente un altro degli aspetti da menzionare per comprendere le ragioni del successo globale del mercato del noleggio di auto.

Costi contenuti e personalizzabili

Il miglior vantaggio delle formule di noleggio auto risiede nella gestione dei costi, per i quali i clienti possono finalmente liberarsi di tutte le spese notoriamente a carico di chi possiede una vettura. In particolare ci riferiamo ai costi di manutenzione, assicurazione e tasse che, con il noleggio, sono inclusi nel canone mensile, il che solleva il guidatore da tutti questi oneri. Peraltro con il noleggio l’utente non va incontro ad alcun rischio di perdita di valore della vettura. Difatti questa formula prevede la riscossione del veicolo noleggiato a fine contratto e la possibilità, sempre garantita, di sceglierne uno nuovo. Inoltre consente ai clienti di personalizzare il pacchetto servizi incluso nel canone in base al budget di cui dispongono e al tipo di veicoli a cui sono maggiormente interessati.

Sicurezza e tranquillità

In conclusione il noleggio auto è una formula elastica, flessibile e altamente personalizzabile che, proprio per queste qualità, si è dimostrata in grado di poter accontentare tutti i clienti e qualsiasi esigenza di mobilità. Il miglior vantaggio, forse, riguarda proprio la semplicità della formula che permette a chiunque di accedere ad un servizio di grande efficienza e a diffusione capillare. Le pratiche semplificate, la trasparenza delle transazioni e la tranquillità di poter usufruire di un veicolo senza preoccupazioni burocratiche ed amministrative, in definitiva, è ciò che spinge migliaia di persone ogni giorno a rivolgersi alle società di noleggio.