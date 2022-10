ROMA – Arriva in tv ‘Il Divin Codino‘, il film che racconta vita e carriera di un grande del mondo del calcio, Roberto Baggio. Una produzione Netflix, in collaborazione con Mediaset, che a un anno di distanza dall’uscita sulla piattaforma streaming, approda su Canale 5 in prima visione martedì 18 ottobre (alle 21.45).

Il film è una storia di resilienza, costellata di tanti successi ma anche di dure prove da superare. Come il primo infortunio all’età di 18 anni e a un passo dall’esordio in serie A con la Fiorentina. Menisco e crociato rotti, 220 punti di sutura e oltre due anni per tornare a giocare. Per molti sarebbe stata già la fine della carriera.

A dargli la forza di non mollare in quel momento l’incontro con la religione buddista, che non ha mai abbandonato da allora e che gli ha fornito la spinta per ripartire ogni volta che ha dovuto affrontare delle difficoltà, come con il rigore sbagliato contro il Brasile che è costato un Mondiale all’Italia. A vestire i panni del grande calciatore uno straordinariamente somigliante Andrea Arcangeli, nella pellicola diretta da Letizia Lamartire.

