Due mesi alla deriva con il cane nell’Oceano: la storia di Tim Shaddock

ROMA – Sta facendo il giro del mondo la storia di Tim Shaddock, il marinaio rimasto alla deriva nell’Oceano Pacifico per due mesi con il suo cane. L’uomo era partito con il suo catamarano da La Paz, in Messico, lo scorso aprile. Meta la Polinesia francese. Tuttavia, dopo circa due settimane dalla partenza, una violenta tempesta ha causato un guasto alla sua imbarcazione, mettendo fuori uso la strumentazione elettrica. Shaddock è quindi rimasto solo, senza modo di comunicare, in balia del mare.

ALLA DERIVA NELL’OCEANO

Senza cibo, acqua e modo di orientarsi, Shaddock è sopravvissuto grazie alla sua esperienza di marinaio. E a una buona dose di fortuna. L’uomo ha raccolto l’acqua piovana per dissetarsi, riparandosi sotto la tettoia del catamarano nelle ore più calde. Per sopravvivere si è nutrito di pesce crudo pescato grazie alle sue abilità. Ogni pasto è stato diviso con il suo fidato cane Bella. Dopo poco più di due mesi, l’imbarcazione di Shaddock è stata fortuitamente avvistata da un peschereccio, e sono subito partite le operazioni di soccorso. “Ho solo bisogno di riposo e di buon cibo”, ha spiegato a 9News, “perché sono rimasto da solo in mezzo al mare molto a lungo”. Sia l’uomo che il cane sono stati ritrovati in buone condizioni di salute.