‘Green party 2023’, a Poli l’incontro su transumanesimo ed intelligenza artificiale

ROMA – ‘Verso il transumanesimo‘ è il titolo dell’incontro che sabato ha aperto il ‘Green Party 2023’, l’evento giunto alla sua ventunesima edizione, che si è svolto ieri sera a Poli presso Villa Capalbo. La serata è stata presentato dal giornalista Daniele Imperiale in tandem con la conduttrice televisiva Alessandra Canale. Patron dell’evento il professor Fausto Capalbo, che ha introdotto i lavori, mentre la moderazione del dibattito è stata affidata al direttore di Radio Radio, Fabio Duranti. Tanti i relatori, che hanno tracciato il quadro su una tematica “preoccupante, ma al tempo stesso affascinante”, soprattutto – hanno sottolineato – se messa in relazione all’intelligenza artificiale”.

“Il tema del transumanesimo collegato al diritto alla felicità- ha commentato il professor Capalbo- ha catturato l’attenzione del pubblico perché è di scottante interesse. Non dobbiamo aver paura del mondo che cambia, ma bisogna studiare, approfondire e conoscere questa materia, la cui evoluzione viaggia veloce e potrà avere effetti rilevanti sull’umanità intera”. L’intelligenza, ha proseguito Capalbo, appartiene alla mente umana e “non può essere applicata a tecnologie o macchinari; in questo caso si deve parlare di ‘capacità artificiale'”. Ad intervenire quindi lo pischiatra Alessandro Meluzzi, che nel corso della sua relazione ha ripreso il tema allargando gli orizzonti dell’approfondimento.

Presente tra i relatori anche il S.E. il Card. Gerard Müller, che ha trattato l’argomento dal punto di vista teorico-analitico, in correlazione con l’evoluzione dell’uomo, oltre che con concetti di fede e di studio “necessari per meglio capire le dinamiche del transumanesimo”. Interessante l’intervento del professor Giuseppe Novelli, noto genetista del Policlinico Tor Vergata di Roma, che ha posto le basi per un approfondimento sulla ricerca scientifica e sulle fasi reattive del corpo umano. Infine, il professor Javier Fiz Perez, che ha concluso le relazioni tracciando un quadro di livello internazionale sulla tematica.

L’incontro ha visto la partecipazione anche di rappresentanti del mondo delle istituzioni, della cultura, dell’imprenditoria, della scienza e dell’arte, nonché presenze di alto profilo del mondo accademico e religioso. L’appuntamento è ora per la prossima edizione del ‘Green Party’, ma durante l’anno non mancheranno di altri incontri culturali a tema, organizzati periodicamente nel contesto delle ‘Lectio Delectaberis’, altro salotto di Villa Capalbo.