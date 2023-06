Sondaggio Dire-Tecnè: balzo di Forza Italia, arriva all’11,8%. Scende Fratelli d’Italia

ROMA – Resta sempre primo partito nelle preferenze degli italiani, ma Fratelli d’Italia perde uno 0,5% scende sotto il 30% della scorsa settimana attestandosi al 29,5%. E’ invece balzo per Forza Italia, legato alla scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi, che guadagnando un +3,5% sale all’11,8%. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, elaborato sulla base delle risposte a mille interviste effettuate ieri, 16 giugno.

Ancora più lieve la risalita del Pd che guadagnando un +0,2% si attesta al 19,8% delle preferenze.

Il M5S scende al 15,2% (-0,5%). La Lega è all’8,4% (+0,6%). Azione al 3,5% (-0,5%). Alleanza Verdi-Sinistra stabile al 3%. Italia viva perde lo 0,4% arrivando al 2,5%. +Europa è data al 2% (+0,3%). Gli altri al 4,3% (-0,9%).

DIRE-TECNÈ: SALE LA FIDUCIA IN MELONI, CON +0,5% VA AL 54%

La maggioranza degli italiani continua ad avere fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quota di chi l’apprezza sale a un tondo 54% guadagnando un +0,5%. La quota di chi non ha fiducia in Meloni perde uno 0,3% e si attesta al 42,1%. Non sa il 3,9%, percentuale in calo dello 0,2%.

DIRE-TECNÈ: IL 48,2% HA FIDUCIA NEL GOVERNO, IL 45,9% NO

Italiani divisi quasi a metà sulla fiducia al governo Meloni ma sale la quota di chi ne ha: 48,2% con un +0,4%. Quelli che invece non si fidano dell’esecutivo sono il 45,9%, con un -0,1%. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, elaborato sulla base delle risposte a mille interviste effettuate ieri, 16 giugno. Non sa il 5,9% (-0,3%).