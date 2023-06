Terrore in Uganda, assaltata una scuola: decine di morti

ROMA – Almeno 40 persone, tra le quali verosimilmente molti studenti, sono rimaste uccise durante l’assalto di un gruppo di uomini armati a una scuola nell’Uganda occidentale: lo hanno riferito oggi il Monitor e altri quotidiani di Kampala, citando funzionari della polizia locale. Stando alla versione fornita stamane dal portavoce nazionale degli agenti, Fred Enaga, i corpi delle vittime e almeno altre otto persone ferite in modo grave sono stati portate nell’ospedale della località di Bwera.

Nell’assalto, che ha preso di mira una scuola superiore di Mpondwe, sarebbe stato dato alle fiamme un dormitorio dove alloggiavano studenti. La polizia ha accusato dell’episodio le Forze democratiche alleate (Adf), un gruppo ribelle descritto come legato alla formazione Stato islamico. Secondo alcune fonti, nell’assalto sarebbero stati portati via alcuni studenti, ora irreperibili. Mpondwe si trova ad appena un chilometro e mezzo dal confine con la Repubblica democratica del Congo.

