Il Trentino a BMT: un’estate ricca di offerte

Il Trentino alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli: ecco le eccellenze del nostro meraviglioso territorio

NAPOLI – “Il Trentino d’estate attrae ospiti italiani e internazionali grazie alla grande varietà di ambienti presenti sul territorio, i laghi, le Dolomiti, le città d’arte, fattore questo che contribuisce a moltiplicare le opportunità di scoperta da parte di un’ampia fascia di turisti: dalle famiglie ai giovani, dagli sportivi che qui trovano una proposta outdoor completa e di alto livello, agli amanti del wellness in cerca di relax e rigenerazione”. Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, evidenzia così alla Dire i temi al centro della presenza a BMT.

“I progetti, gli eventi e le iniziative che il territorio propone in estate, si possono scoprire sul portale www.visittrentino.info, la nostra piattaforma digitale crossmediale creata per raccontare il territorio anche attraverso i principali strumenti della comunicazione social. Ma – annuncia – c’è uno nuovo strumento per programmare attività ed esperienze sul territorio. Si tratta di “MioTrentino” l’App ufficiale per vivere il Trentino che offre tanti consigli per la vacanza, cosa fare e cosa vedere e info sempre aggiornate. L’App integra anche i servizi della Trentino Guest Card, il pass che permette di godere di tanti vantaggi inclusi nella vacanza: si accede gratuitamente o con sconti a oltre cento attività, tra cui musei, castelli e parchi. Con la stessa Card si viaggia gratuitamente e liberamente su tutti i mezzi pubblici del territorio”.

Tra i progetti che saranno lanciati nel corso dell’estate anche una “nuova riproposizione del Sentiero della Pace dopo la recente rimappatura. Ulteriore novità – afferma Rossini – è il cammino, tra la Val di Sole e la Val Rendena, ispirato al leggendario passaggio di Carlo Magno. L’ultima tendenza nel mondo bike, il gravel, è al centro di nuovi progetti dal Garda alla Val di Sole a San Martino di Castrozza. Mart, Muse e la rete museale trentina proporranno nuove e originali mostre. A fine agosto ritornerà il Festival I Suoni delle Dolomiti. Ancora una volta sarà un’estate all’insegna del grande sport con i campionati mondiali giovanili di vela, le tappe del circuito Uci di Mountain Bike con tutte le discipline in campo e non ultimo i ritiri del grande calcio”.

Parla di un’estate all’insegna delle esperienze Fabio Sacco, direttore generale dell’Azienda per il Turismo Val di Sole: “Dopo una stagione invernale decisamente positiva e che proseguirà sino a Pasqua, grazie alle ultime abbondanti nevicate, stiamo progettando un’estate all’insegna delle Esperienze. Oggi – evidenzia – i visitatori non si accontentano più della vacanza tradizionale: sono infatti alla continua ricerca di emozioni. E noi puntiamo a offrirgliele attraverso esperienze di ogni genere. Il calendario degli appuntamenti che stileremo sarà il risultato di uno scrupoloso lavoro di selezione che tiene conto degli interessi e dei feedback del pubblico, oltreché di un’intensa attività di relazioni con gli operatori. E attraverso queste esperienze i nostri ospiti potranno scoprire tassello dopo tassello le tante eccellenze del nostro meraviglioso territorio”.

“Speriamo vivamente che la prossima stagione estiva sia sulla scia di questa invernale, decisamente da record – commenta Luciano Rizzi, presidente dell’Azienda per il Turismo della Val di Sole -. E, accanto alla Coppa del Mondo di mtb e di canoa discesa, un posto di assoluto rilievo sarà senza dubbio rappresentato dal ritiro pre campionato del Napoli Calcio a Dimaro Folgarida: un evento che consentirà ai numerosi tifosi partenopei non solo di poter ammirare dal vivo le gesta dei lori beniamini ma anche di sperimentare le varie proposte sportive e gastronomiche della nostra valle, un’autentica oasi verde del Trentino, una vera palestra outdoor per gli amanti dello sport e del benessere”.