‘Netflix correct your mistake’, cosa chiedono gli utenti alla piattaforma streaming

ROMA – Gli utenti della piattaforma streaming più famosa al mondo hanno scelto twitter per la loro battaglia. Oltre 140mila oggi i cinguettii al grido di ‘Netflix correct your mistake’, che in breve è diventato trending topic. Ma cosa vogliono gli utenti? Qual è l’errore di Netflix?

LA BATTAGLIA SOCIAL CONTRO LA CANCELLAZIONE DELLA SERIE WARRIOR NUN

A non andare giù agli utenti della piattaforma è stata l’annuncio della cancellazione della serie ‘Warrion nun’, avvenuta a metà dicembre. A novembre la seconda stagione del drama fantasy di Simon Barry, con protagonista una suora guerriera, aveva riscosso un buon successo (per alcune settimane è stata nella Top 10 settimanale di Netflix della serie in lingua inglese), ma nonostante ciò il colosso streaming ha deciso di non rinnovarla.

Da quel momento è iniziata la battaglia social dei fan, a colpi di #SaveWarriorNun, poi sfociata nell’appello ‘Netflix correct your mistake’. Gli utenti hanno chiesto anche aiuto ad altri big dello streaming mondiale, come Amazon, chiedendo di produrre la nuova stagione di ‘Warrior nun’.