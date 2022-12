Queen at the Opera al San Camillo di Roma: le star del musical cantano Freddy Mercury nel reparto di pediatria

ROMA – Le musiche dei Queen hanno riempito i reparti di chirurgia pediatrica e pediatria del San Camillo Forlanini di Roma. A farle risuonare il cast di Queen at the Opera, il musical basato sull’immensa produzione della band di Freddy Mercury. Nella giornata di ieri, così, Valentina Ferrari e Luca Marconi – accompagnati da Andrea Inglese alla chitarra e da Manuel Moscaritolo al cajun- hanno messo in piedi la sorpresa.

Erano presenti all’incontro anche la produzione, composta da Simone Scorcelletti (produttore musicale e direttore artistico), Flavia Chianese e Antonio Cinque.

IL VIDEO

IL TOUR

Lo spettacolo Queen at the Opera ripartirà il 14 gennaio dal Cinema Teatro Nestor di Frosinone. Sul palco Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e il soprano lirico Giada Sabellico, capaci di reinterpretare i più grandi successi della band.

Con loro un’orchestra d’eccezione composta dai migliori musicisti del panorama musicale odierno (tra questi, il Maestro Prisca Amori, storica collaboratrice di Ennio Morricone). Ad aggiungere più pathos alla scena un suggestivo visual show.

Queste le prossime date:

14 gennaio – Cinema Teatro Nestor di Frosinone;

19 gennaio – Teatro Alfieri di Torino;

17 febbraio – Tuscany Hall di Firenze;

18 febbraio – Teatro Geox di Padova;

19 febbraio – Gran Teatro Morato di Brescia;

21 febbraio – Teatro degli Arcimboldi di Milano;

24 e 25 febbraio – Teatro delle Muse di Ancona;

4 marzo – Teatro Moderno di Grosseto;

16 marzo – Cinema Teatro Orfeo di Taranto;

17 marzo – Teatro Team di Bari;

18 marzo – Teatro Politeama Greco di Lecce;

24 marzo – Teatro Ariston di Sanremo;

25 e 26 marzo – Politeama Genovese di Genova;

6 e 7 maggio – Teatro Goldoni di Livorno.

I biglietti sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali.

