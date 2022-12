Tragedia vicino a Lione, incendio in una palazzina: 10 morti tra cui 5 bambini

ROMA – Tragedia a Vaulx-en-Velin, nei pressi di Lione, dove intorno alle tre di questa notte un edificio di sette piani ha preso fuoco per cause ancora sconosciute. Il bilancio provvisorio è di 10 vittime, tra cui 5 bambini. “Quattro persone sono in condizioni di assoluta emergenza e 10 feriti lievi (tra cui 2 vigili del fuoco). L’SDMIS (servizio antincendio e di soccorso dipartimentale-metropolitano ndr), sul posto alle 3:25, ha impegnato 170 vigili del fuoco e 65 autopompe. Il fuoco è ora estinto- si legge in una nota della prefettura francese – La polizia nazionale ha istituito un perimetro di sicurezza”. Il Prefetto della regione Auvergne-Rhône-Alpes, Prefetto di Rhône, Pascal Mailhos, il Sindaco di Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy e il procuratore Nicolas Jacquet alle prime luci dell’alba erano sul posto per monitorare la situazione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it