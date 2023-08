Addio alla soprano Renata Scotto, aveva 89 anni

ROMA – È morta la soprano Renata Scotto, una delle voci più importanti d’Italia: se ne è andata ieri notte nella sua casa di New York. Nata a Savona nel 1934, Renata Scotto aveva 89 anni.

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA: “SCOTTO HA SEGNATO IL MONDO DELLA LIRICA”

“Addio a un’artista che ha segnato il mondo della lirica: Renata Scotto ci ha lasciati stanotte. La vogliamo ricordare con alcune foto dal nostro archivio: Amina in ‘La sonnambula’ di Vincenzo Bellini, 1960, Fevronija in ‘La leggenda dell’invisibile città di Kitesc’ di Nikolaj Rimskij-Korsakov, 1960, Norina in ‘Don Pasquale’ di Gaetano Donizetti, 1965, Gilda in ‘Rigoletto’ di Giuseppe Verdi, 1966, Giselda in ‘I Lombardi alla prima crociata’ di Giuseppe Verdi, 1969, e Cio Cio San in ‘Madama Butterfly’ di Giacomo Puccini, 1975”. È così che, sulla propria pagina Facebook, il Teatro dell’Opera di Roma ricorda la soprano Renata Scotto, una delle voci più importanti d’Italia, morta questa notte nella sua casa di New York. Nata a Savona nel 1934, Renata Scotto aveva 89 anni.



PLACIDO DOMINGO: “CUORE SPEZZATO”

Addolorato Placido Domingo. “Con il cuore spezzato dalla scomparsa di Renata Scotto- scrive sui social il tenore, baritono e direttore d’orchestra spagnolo- una delle più grandi cantanti d’opera di tutti i tempi, insegnante dedita ai giovani cantanti, e a me personalmente, una delle mie compagne più frequenti sul palco con ben oltre 100 rappresentazioni insieme nel corso della nostra carriera, e soprattutto una Carissima Amica. Renata ora ha raggiunto il suo devoto marito Lorenzo in Paradiso. Riposa in pace carissima Renata”.

IL CORDOGLIO DELLA LIGURIA

Cordoglio del presidente di Regione e assessore alla Cultura, Giovanni Toti, e della giunta regionale, per la scomparsa di Renata Scotto, soprano savonese di fama internazionale.

“Ci lascia una grande artista, che con il suo talento ha portato il nome di Savona e della Liguria in tutto il mondo, esibendosi nei più prestigiosi teatri internazionali: con la sua scomparsa, la lirica italiana perde una delle sue protagoniste- dichiara il presidente Toti-. A nome di tutta la Regione, porgo le mie condoglianze a tutti i suoi cari”.