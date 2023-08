Como, recuperato il corpo della ragazzina di 11 anni scomparsa nel lago

MILANO – È stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco il corpo privo di vita della 11enne scomparsa ieri nelle acque del lago di Como, a Mandello del Lario. Lo comunicano gli stessi Vigili del fuoco con un tweet sul loro account ufficiale.

La ragazzina si era tuffata, ieri pomeriggio, nelle acque del lago insieme alle due sorelle, di 12 e 13 anni. In difficoltà, hanno urlato per chiedere aiuto. A quel punto, alcuni turisti sono intervenuti per salvarle: le due più grandi sono state portate a riva, ma della sorella più piccola si sono perse le tracce. Fino al tragico ritrovamento di oggi.