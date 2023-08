Prima del caldo arrivano i temporali, giovedì 17 agosto allerta meteo: ecco dove

ROMA – Da domenica 20 agosto la colonnina di mercurio torna a salire in tutta Italia a causa di un anticiclone africano in arrivo nel Bel Paese, con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Nelle prossime ore però, sopratutto al nord Italia, un flusso instabile atlantico porterà maltempo in molte regioni, tra cui Lombardia, Emilia-Romagna e Valle d’Aosta, dove per la giornata di giovedì 17 agosto è prevista un’allerta meteo. Temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, si attendo sul settore occidentale dell’Emilia-Romagna. Possibili anche locali temporali ad evoluzione diurna sulle zone di crinale appenninico, rende noto la Protezione civile regionale.

LEGGI ANCHE: Temporali e grandine al Nord. Tragedia a Brescia, sedicenne scout muore colpita da un albero caduto

QUESTA NOTTE ALLERTA GIALLA A MILANO

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta gialla sulla città di Milano per temporali a partire da questa notte. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile milanese sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Durante le allerte meteo, come stabilito dall’ordinanza sindacale vigente fino al 31 agosto, sarà vietato l’accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte.

ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI SU CONFINE OCCIDENTALE VDA

Per piogge deboli, ma che localmente potranno essere “moderate”, il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso un bollettino di allerta gialla per criticità idrogeologica ordinaria. Dalle 14 di oggi alla mezzanotte di domani, sono previsti temporali che potranno portare a “localizzati fenomeni di colate detritiche, esondazione nei rivi secondari, frane superficiali e cadute massi” nella zona di confine nord occidentale con Francia e Svizzera e nell’area del Gran Paradiso. Sono comprese le due zone colpite da colate detritiche nella serata di lunedì, nell’alta Valtournenche e nell’alta Valpelline. Oggi è previsto ancora un flusso sudoccidentale a tratti più fresco, con instabilità pomeridiana; i rovesci temporaleschi sono “più probabili sulle montagne della dorsale nord e sud, localmente di forte intensità”. Per domani, già dal mattino, sono previsti “rovesci temporaleschi sparsi sulle montagne, in estensione nelle ore centrali anche alle vallate, in esaurimento da fine pomeriggio”. Nel dettaglio sono interessate la val di Cogne, la Valsavarenche, la val di Rhêmes, la Valgrisenche, il vallone di La Thuile, le valli Vény e Ferret a Courmayeur, l’alto vallone del Gran San Bernardo, la Valpelline e la testata della Valtournenche.

LE PREVISIONI METEO DI GIOVEDÌ 17 AGOSTO

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige ed Appennino settentrionale, con piogge e temporali sparsi. In serata residue precipitazioni sulle Alpi orientali, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità bassa lungo le regioni Tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e locali temporali nelle zone interne della Toscana, soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli generalmente soleggiati al mattino, addensamenti bassi lungo le coste Tirreniche peninsulari. Al pomeriggio isolati rovesci sui rilievi appenninici di Campania e Calabria, sereno altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni.