I Måneskin tra le star internazionali: si esibiranno agli Mtv Video Music Awards

ROMA – Ci saranno anche i Måneskin sul palco degli Mtv Video Music Awards 2022, in programma il prossimo 28 agosto al Prudential Center di Newark in New Jersey. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si esibiranno con “Supermodel”.

Nella lista dei performer di premiazioni come questa ormai il gruppo è immancabile. Inevitabile, quindi, l’invito a calcare il palco accanto ad artisti come Lizzo, Blackpink e Jack Harlow. Ormai star internazionali, i ragazzi suoneranno anche al Global Citizen il 24 settembre, il concerto benefico per chiedere la fine della povertà estrema nel mondo.

LEGGI ANCHE: I Måneskin sul palco del Global Citizen di New York con Mariah Carey e Metallica

LE NOMINATION

Fenomeno globale, i Måneskin non si fermano e ai Vmas puntano ad essere protagonisti a tutto tondo. La band è candidata nelle categorie “Best New Artist” e “Best Alternative” per “Supermodel”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it