Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 16 giugno 2023

IL PARLAMENTO EUROPEO DA IL VIA LIBERA AL REGOLAMENTO IA

Il Parlamento europeo ha dato il via libera al regolamento proposto dalla Commissione per regolare alcuni aspetti dell’uso dell’intelligenza artificiale. Le nuove regole stabiliscono una serie di obblighi per i fornitori di sistemi di Ia, soprattutto ad alto rischio, cioè che potrebbero presentare un danno per la salute delle persone, la sicurezza, i diritti fondamentali o l’ambiente e quelli utilizzati per influenzare gli elettori nelle campagne politiche. Per i modelli di base di Ia generativa (come ChatGPT), che generano contenuti, sono previsti vincoli di trasparenza rigorosi. Il testo vieta anche l’uso dei sistemi di identificazione biometrica nell’Ue sia per l’uso “in tempo reale” sia per quello “a posteriori”. Il voto dà il via ai negoziati interistituzionali con i rappresentanti del Consiglio Ue per la stesura finale del testo. L’obiettivo di raggiungere un accordo entro la fine di quest’anno.

SI È INSEDIATO IL NUOVO PRESIDENTE ASI TEODORO VALENTE

Teodoro Valente, il nuovo presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, si è insediato nella sede centrale dell’Agenzia, a Roma. Esperto di materiali polimerici e compositi e nanotecnologie, Teodoro Valente assume l’incarico di presidente dopo la conclusione del mandato quadriennale di Giorgio Saccoccia, terminato a inizio maggio. Il nuovo numero uno di Asi vanta una lunga esperienza nel settore accademico. Dopo aver conseguito una laurea in ingegneria meccanica all’Università La Sapienza di Roma, ha ricoperto per diversi anni la carica di professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso lo stesso ateneo romano, di cui è anche stato nominato prorettore. Valente è stato anche direttore dell’Istituto per i Polimeri, compositi e biomateriali del CNR e ha prestato servizio presso la Direzione, ricerca e sviluppo della Commissione Ue e nel settore privato.

RACCOLTA PUBBLICITARIA A 9,4 MLD, INTERNET STACCA SEMPRE PIÙ TV

A fine 2022 il mercato pubblicitario italiano, comprensivo della raccolta su Tv, Stampa, Internet Media, Radio e Out of Home, ha raggiunto complessivamente il valore di 9,4 miliardi di euro, in leggera crescita (+1%) rispetto al 2021. All’interno di questo panorama, Internet conferma sempre più la propria leadership di mercato con una quota del 48% e una crescita del +4% rispetto al 2021; segue la Tv col 37%, in calo del 5%. Completano il quadro Stampa, che ha perso quasi metà della sua quota e scende al 7%; la Radio, che col 4% è in leggera risalita, e Out of Home, in forte crescita. Queste alcune delle evidenze emerse dalle indagini dell’Osservatorio Internet Media della School of Management del Politecnico di Milano. Il valore dell’Internet advertising – secondo l’indagine – a fine 2022 ha raggiunto i 4,5 miliardi di euro, in crescita del +4% rispetto al 2021. Ed è prevista una crescita del 7% nel 2023.

UNA PROPOSTA DI LEGGE PER VIETARE I SOCIAL AGLI UNDER 13

Vietare i social ai minori di 13 anni e permetterne l’utilizzo solo con il consenso dei genitori dai 13 ai 15, affidando il meccanismo di certificazione dell’età a un ente terzo, come per esempio lo Spid. E’ l’obiettivo di una proposta di legge presentata alla Camera dal gruppo Azione-Italia Viva, ispirata alla norma approvata in Francia a marzo scorso. La proposta prevede anche sanzioni per siti e piattaforme che non si mettono in regola con la certificazione d’età, riferendosi al Regolamento Ue in merito che “prevede multe fino al 4% del fatturato globale”.