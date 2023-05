Whatsapp, arriva la funzione ‘Chat Lock’ per proteggere le conversazioni: come funziona

ROMA – Il fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato una nuova funzione per Whatsapp che permetterà di tutelare ancora di più la privacy degli utenti. Si chiama ‘Chat Lock’ e sarà disponibile nei prossimi giorni.

COME FUNZIONA CHAT LOCK

‘Chat Lock’ permetterà di nascondere le conversazioni selezionate in una cartella protetta da password, Face ID o impronta digitale, a seconda delle caratteristiche del telefono. Per attivare la funzione basterà tenere premuto sulla chat, singola o di gruppo. che desideriamo proteggere e selezionare dal menù a tendina ‘Chat Lock’: automaticamente la conversazione finirà nella relativa cartella a cui non si potrà accedere se non in possesso dei requisiti di sblocco impostati. Quando arriverà un messaggio, Whatsapp invierà una “notifica discreta” che non mostrerà il mittente o il contenuto della chat.