Dal 26 aprile zone ‘giallo rafforzato’: riaprono ristoranti all’aperto, anche a cena

ROMA – Tornano le zone gialle, sebbene con misure ulteriori di contenimento del contagio. La cabina di regia appena conclusasi a Palazzo Chigi ha infatti deciso l’istituzione dal 26 aprile di zone di “giallo rafforzato” che consentiranno, ma solo all’aperto, la ristorazione, le attività sportive e gli spettacoli. Sarà possibile mangiare fuori anche di sera, ma con l’obbligo di rispettare il coprifuoco che resta fissato alle ore 22.

TORNANO IN PRESENZA LE SCUOLE SUPERIORI MA NON IN ZONA ROSSA

Dal 26 aprile riprende anche la didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, ma non in zona rossa. Tornano così a scuola anche gli studenti delle scuole superiori.