Serie B, 1 punto per la Spal nella prima di De Rossi

ROMA – Completo scuro, sneakers bianche ai piedi. E un volto che ostenta serenità e sicurezza, per quello che è un sogno che andava avanti da anni. Daniele De Rossi ha fatto il suo esordio da allenatore, sulla panchina della Spal, pareggiando 0-0 in casa del Cittadella nella nona giornata del campionato di serie B.

Poche le emozioni ma tanto agonismo in campo come dimostrano le 7 ammonizioni tra le due squadre e 2 espulsioni tra i calciatori del Cittadella. La prima alla fine del primo tempo, con il rosso a Danzi per doppia ammozione, con la Spal dell’ex centrocampista della Roma che non ne ha saputo approfittare, e la seconda a tempo praticamente scaduto con il rosso diretto a Branca.

Il Cittadella ha fatto qualcosa in più come dimostrano i 13 tiri verso la porta della Spal, rispetto ai 2 degli uomini di De Rossi. Con questo punto a testa, le due squadre salgono a 10 punti ciascuna.

