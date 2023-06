A Roma il TIM Summer Hits: da Mengoni a Elodie, i cantanti sul palco

ROMA – Da Marco Mengoni a Giorgia, da Elodie a Irama, da Rkomi a Madame, e ancora Max Pezzali, Achille Lauro, comacose, Annalisa, Emma, Fedez, Tommaso Paradiso, sangiovanni, M¥SS KETA, Paola e Chiara, Rovazzi, Orietta Berti e tantissimi altri. Dopo il successo della prima edizione torna il TIM Summer Hits, la manifestazione dedicata alla musica dell’estate con i grandi protagonisti nazionali ed internazionali. Condotto da Andrea Delogu e Nek, la kermesse animerà, con i successi estivi piazza del Popolo a Roma dal 17 al 19 giugno, per poi spostarsi a Piazzale Fellini a Rimini dal 6 all’8 luglio, e sarà in onda su Rai 2, e in contemporanea su Radio2, a partire dal 25 giugno. L’edizione 2023 del TIM Summer Hits è stata presentata stamattina in una conferenza stampa in Campidoglio alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e dell’assessore capitolino ai Grandi eventi, Turismo, Sport e Moda, Alessandro Onorato, insieme ai due conduttori, al trio di youtuber de Gli Autogol, che parteciperanno allo spettacolo, e ai rappresentanti Rai.

GUALTIERI: “OBIETTIVO OFFRIRE OCCASIONI DI INCONTRO, GIOIA E MUSICA”

“Siamo contenti dopo il successo dell’anno scorso di riproporre questa iniziativa a piazza del Popolo. È un tassello della promozione della città ma anche di inclusione e diffusione della musica”, ha spiegato Gualtieri nel suo intervento. L’obiettivo, per il primo cittadino, è quello di “offrire occasioni di incontro, di gioia, di musica. Un evento gratuito come occasione di incontro e socialità. La cultura e la musica dimostrano che l’offerta cresce quanto più c’è domanda. Tra poco andrò alla presentazione dell’Estate romana con un calendario di tutti i generi, in tutto il territorio. Siamo contentissimi di questa opportunità”.

ONORATO: “APPUNTAMENTO FONDAMENTALE, ORA VOGLIAMO CONSOLIDARLO”

Volevamo che questo fondamentale appuntamento con grandi artisti e gratuito arrivasse a Roma, ora ce l’abbiamo e lo vogliamo consolidare. Credo che sia il caso di sottolineare quello che a Roma in un anno e 8 mesi siamo riusciti a portare a casa”, le parole di Onorato. “Dopo 11 anni la città è tornata a essere la prima per biglietti staccati per la stagione concertistica, pari a 2 milioni. Questo dà l’idea di tutto questo settore produttivo. Siamo passati dalla stagione dei bauli a piazza del Popolo a una manifestazione che ha portato in piazza migliaia di ragazzi”.

Quest’anno, ha spiegato l’assessore, “avremo tre date per garantire a tutti momenti di grande musica. Sono tutti artisti importantissimi, per tutte le età e sono artisti, alcuni, che quest’anno faranno date al Circo Massimo. Tre serate non sono poco, senza contare che negli stessi giorni Roma ha una grandissima programmazione. Solo qui si possono tenere contemporaneamente 40mila persone a piazza del Popolo, 70mila al Circo Massimo con Vasco e altre decine di migliaia a Capannelle”.



RAI: “COINVOLGIAMO PUBBLICI DIVERSI, SARA’ UN SUCCESSO”

Marcello Ciannamea, direttore dell’intrattenimento del Prime Time della Rai, ha spiegato che il TIM Summer Hits “andrà in onda con sei puntate in prima serata dal 2 luglio. Questo progetto è in linea con la missione editoriale di Rai 2 che fa dell’intrattenimento leggero la sua missione. L’obiettivo è di coinvolgere con un linguaggio contemporaneo tutti i pubblici, e attraverso la musica si traccia il fil rouge che mette insieme pubblici diversi. Alla splendida cornice di piazza del Popolo si aggiungono tre serate per Rimini per supportare la tragedia dell’alluvione, lo facciamo con lo spirito di solidarietà”. In Rai, ha chiosato Ciannamea, “crediamo profondamente che sarà un successo e puntiamo all’11 per cento di share, oltre il 20 per cento sul pubblico femminile tra i 15 e i 24 anni”.

Per la direttrice di Rai Radio 2, Simona Sala, “Radio 2 ha questa anima live nel suo dna. Ci piace tantissimo partecipare a questo evento, Andrea Delogu è una colonna della famiglia di Radio 2 e il fatto che sia stata scelta è una consacrazione che ci fa solo piacere. La nostra mission è garantire momenti di grande musica a tutti e in maniera gratuita, intrattenimento leggero e intelligente ed essere una radio inclusiva, quindi anche noi vogliamo offrire delle grandi serate di musica”.

I CONDUTTORI: “INTRATTENIMENTO LIVE DOPO ANNI DIFFICOLTA’, ANCHE EMILIA ROMAGNA HA BISOGNO DI NOI”

“Con Nek ci siamo incontrati proprio negli studi di Radio 2, quattro anni fa”, ha raccontato Delogu. “TIM Summer Hits è la sintesi di quello che sono, vivo a Roma per scelta, perché è una città che accoglie e perdona. Io sono romagnola e in questo momento l’Emilia Romagna ha bisogno di noi, e un evento dal vivo così enorme può portare solo meraviglia”. Per Nek “quello che vogliamo fare arrivare è l’intrattenimento dopo anni di difficoltà. Per me è un onore e sono molto felice. Sono supportato da persone che hanno già fatto questa esperienza”.

L’IMPEGNO DI TIM

Ilaria Lamanuzzi, responsabile Media di TIM, ha sottolineato che “in un momento storico in cui le aziende lottano per catturare l’attenzione delle persone, la musica ci permette di essere rilevanti. Abbiamo lanciato un concorso per dare ai nostri clienti la possibilità di vivere i concerti in posizioni privilegiate e vivere esperienze di backstage. Connetteremo le band emergenti al grande pubblico”.

Per l’occasione, infatti, TIM lancia il concorso Vinci l’Experience TIM Summer Hits che offrirà a tutti clienti che visiteranno i negozi TIM aderenti l’opportunità, fino al 30 giugno, di partecipare all’iniziativa e provare ad aggiudicarsi diversi premi. Per ogni tappa saranno infatti messi in palio speciali ingressi, ciascuno valido per due persone, per assistere al concerto da un’area riservata e accedere a un’esclusiva Backstage Experience per scoprire il dietro le quinte del TIM Summer Hits. I negozi TIM che aderiscono all’iniziativa e tutte le informazioni sono disponibili sul sito web dedicato (www.timsummerhits.tim.it).

Durante il TIM Summer Hits verrà poi annunciata una nuova iniziativa dedicata alle band emergenti, che saranno selezionate e votate dal pubblico e da una giuria di qualità e potranno in seguito esibirsi sul palco dell’Arena di Verona durante i TIM Music Awards a settembre. TIM Summer Hits è un progetto branded content di eventi sul territorio realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv.