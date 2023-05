Tg Politico Parlamentare, edizione del 15 maggio 2023

MATTARELLA: INDIPENDENZA MAGISTRATURA IRRINUNCIABILE



“L’indipendenza della magistratura è patrimonio irrinunciabile dello Stato di diritto”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia d’inaugurazione della sede della Scuola superiore della magistratura a Castel Capuano. Il Capo dello Stato ha anche lanciato un appello al rispetto reciproco tra toghe e altre funzioni dello Stato, perché “si deve avere ben chiara la distinzione – ha detto – fra la doverosa interpretazione e applicazione delle norme rispetto alla pretesa di poterne creare”. Mattarella ha infine sottolineato l’esigenza di

prevenire ogni forma di malcostume nella magistratura, attraverso una attenta vigilanza per evitare “il grave discredito che potrebbe ricadere sull’ordine giudiziario”.

ALLARME PIRATERIA, BARACHINI: A RISCHIO GRUPPI MONDIALI



La pirateria informatica sta mettendo a rischio la solidità di molti gruppi industriali mondiali. A lanciare l’allarme è il sottosegretario per l’Informazione e l’Editoria, Alberto Barachini che, parlando agli studenti del Liceo Parini di Milano, avverte: “Non si ha percezione del fenomeno ma anche condividere il link di una partita di calcio tra amici è reato”. Semaforo arancione per l’intelligenza artificiale. Per Barachini “non va demonizzata, è un potente mezzo per la scienza. Ma è anche giusto capire dove può essere applicata positivamente”. Su editoria, copyright e difesa del diritto d’autore, evidenzia per esempio il sottosegretario, “ha elementi problematici e preoccupanti”. Anche per questo il Garante ha bloccato per qualche giorno ChatGpt: l’applicazione infatti non permetteva di correggere gli errori. Secondo Barachini “qualche miglioria è stata fatta, ma non è ancora abbastanza”.

EDITORIA. DOMANI TORNA IN EDICOLA L’UNITÀ



Dopo sette anni di assenza torna domani in edicola l’Unità. Il direttore Piero Sansonetti spiega che sarà “piccola ma battagliera, molto di sinistra, ferocemente garantista, pacifista. Questo giornale deve tornare ad essere un luogo fondamentale della elaborazione del pensiero della sinistra”. Con una fogliazione di dodici pagine in forma cartaceo e sul web, domani ci saranno interventi di D’Alema, Revelli e Manconi, il giorno dopo spazio a una intervista a Melenchon. Nel quotidiano fondato da Antonio Gramsci tanto spazio alla politica ma anche alla giustizia perchè “l’obiettivo è di fare la pace tra sinistra e garantismo: difenderemo i rom come dell’Utri, allo stesso modo”, assicura Sansonetti.

ZELENSKY A PARIGI, BALLOTTAGGIO IN TURCHIA



Continuano gli incontri di Vlodomir Zelenskyi con i capi di Stato europei. Dopo Italia e Germania oggi è il turno della Francia. Il leader ucraino ha incontrato il presidente Macron all’Eliseo. Quest’ultimo avrebbe promesso a Kiev una nuova fornitura di carri armati che vanno ad aggiungersi al piano di aiuti militari da oltre 2,7 miliardi ottenuti a Berlino. Intanto, fiato sospeso in Turchia per le presidenziali che si decideranno tra due settimane con il ballottaggio. Il presidente uscente Tayyip Erdogan ha ottenuto il 49,4% dei voti, il leader dell’opposizione Kemal Kiliçdaroglu il 44%. Erdogan resta favorito, ma per la prima volta dopo 20 anni il suo ‘regno’ è in bilico.