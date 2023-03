Heather Parisi, la figlia la smentisce dopo l’intervista a ‘Belve’: “Non sa nulla di me, non la vedo da 10 anni”

Foto: Instagram

ROMA – Dopo le dichiarazioni di Heather Parisi, andate in onda iera sera durante il programma ‘Belve’, Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della showgirl, ha chiarito qual è l’effettivo rapporto con la madre, smentendo di fatto quanto rivelato in tv. Se infatti, Heather Parisi ha dichiarato di vedere regolarmente i suoi figlie e di avere un buon rapporto con loro, la 23enne residente a Los Angeles, si è dissociata da quanto dichiarato dalla madre, affidando ai social la sua versione dei fatti.

LE PAROLE DI JACQUELINE

“Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, sopratutto riguardo un argomento così delicato. lo sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io. Per la Jac che lavorerà nel mondo del cinema e per @giveme.brand”.

