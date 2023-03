Bob Dylan in Italia per 5 concerti, ma vietato fare foto e video

ROMA – Bob Dylan ha annunciato 5 concerti che lo vedranno protagonista in Italia per presentare dal vivo i brani del suo album “Rough and Rowdy Ways”, pubblicato a giugno 2020 e descritto come uno dei migliori album pubblicati negli ultimi anni dal cantautore Premio Nobel.

LE DATE

L’artista di Duluth partirà dal Teatro Arcimboldi di Milano il 3 e il 4 luglio. Poi sarà protagonista il 6 luglio al Lucca Summer Festival. La star ritornerà sul palco di piazza Napoleone a Lucca che lo vide protagonista nel 1998 del primo concerto della prima edizione di Lucca Summer Festival.

Il nome di Bob Dylan rende ancora più eccezionale il cartellone dell’edizione 2023 di Lucca Summer Festival che comprende già artisti del calibro di Kiss, Simply Red, Sigur Rose, Placebo, Norah Jones, One Republic, Pat Metheny, Blur, Chemical Brothers, Jacob Collier, Snarky Puppy e Robbie Williams.

Dylan, poi, sarà il 7 luglio all’Umbria Jazz di Perugia all’Arena Santa Giuliana e concluderà il 9 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

VIETATO RIPRENDERE

Obbligatorio in tutti i concerti è lasciare il telefono in tasca. Dall’organizzazione hanno già fatto sapere che sarà vietato fare foto e video delle esibizioni. Obiettivo sarà, quindi, godersi la musica senza distrazioni. Su richiesta di Dylan, i fan saranno presenti a un “Phone free show”.

Come funziona? “Una volta arrivato sul posto, Yondr (la compagnia di custodia per telefono impegnata in questo concerto)- si legge nella nota ufficiale- avrà il suo personale dedicato a disposizione per aiutarti a mettere il tuo telefono in una custodia chiusa e sicura, che manterrai con te per tutta la serata”.

In caso di emergenza, “puoi sbloccare la custodia del telefono in qualsiasi momento recandoti in un’area dedicata e segnalata, destinata all’uso del telefono. Non esitare a chiedere aiuto a un membro dello staff di Yondr”.

I BIGLIETTI

La presale di Virgin Radio dei biglietti sarà disponibile dalle 10 fino alle ore 23.59 di venerdì 17 marzo su www.ticketone.it/virginradio. La vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center sarà aperta dalle ore 10 di sabato 18 marzo.