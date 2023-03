De Luca: “Porto Salvini nel cuore come una reliquia”

TORRECUSO – Hanno preso il via questa mattina i lavori di scavo della galleria Telese – Vitulano, della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari, nell’ambito del progetto Cantieri Parlanti. All’evento inaugurale, erano presenti anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il sottosegretario del MIT Tullio Ferrante, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il

Commissario straordinario dell’opera, Roberto Pagone.

Tra gli interventi, non è di certo passato inosservato quello di Vincenzo De Luca, che ha riservato a Salvini, seduto in prima fila, un saluto ‘ironico’. “Benvenuto al ministro Salvini che nonostante le apparenze porto nel cuore come una reliquia”, ha detto il presidente della Regione Campania, che ha ‘rincarato’ la dose invitando il ministro delle infrastrutture alla prudenza. “So che sei abituato a guidare i bulldozer – ha spiegato – qui c’è la scarpata, stai attento anche perché noi siamo dietro di te“.