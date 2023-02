A Castellammare di Stabia sequestrata una discarica a ridosso del fiume Sarno

NAPOLI – Due fratelli gemelli, titolari di un’officina meccanica, sono stati denunciati per aver costituito una discarica abusiva, di circa 80 metri quadrati, a ridosso del fiume Sarno. I due, hanno accertato i carabinieri impegnati in un servizio a largo raggio nel territorio di Castellammare di Stabia, nel napoletano, avevano stoccato materiali pericolosi e non per circa 10 metri cubi.

Nell’ambito del servizio di controllo del territorio, inoltre, i militari hanno arrestato un 46enne per evasione. L’uomo era posto ai domiciliari, dallo scorso 31 gennaio, per maltrattamenti in famiglia. Infine, i carabinieri hanno identificato 60 persone, controllato 40 veicoli e denunciato un 25enne perché sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.