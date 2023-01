Meloni cita Garibaldi: “Qui si fa l’Italia o si muore”

ROMA – “Mi viene in mente una frase attribuita a Garibaldi ‘qui o si fa l’Italia o si muore’ politicamente, nonostante le risorse non siano paragonabili ai bisogni che abbiamo”. Lo dice Giorgia Meloni durante la manifestazione di FdI dal titolo ‘Lombardia al voto. Pronti, candidati al via’, in programma all’Auditorium Testori di Milano.

Nel corso dell’evento è intervenuto anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha definito Dante ‘il fondatore del pensiero di destra’, affermazione che ha generato non poche polemiche.

(La citazione al minuto 3.55.20)

MELONI: RESTITUIREMO UN’ITALIA MIGLIORE DI COME ERA

“Alla fine di questo periodo di Governo l’Italia sarà meglio di come l’abbiamo trovata”.

MELONI: CON NOSTRA MISURA SOLO A MILANO +11% DI ASSUNZIONI

“Con le poche risorse a disposizione abbiamo abbassato le tasse sul lavoro, sulle aziende, sui lavoratori, dimezzando la tassa sui premi di produttività, favorire le assunzioni a fronte del reddito di cittadinanza. I giornali solo a Milano parlano di un +11% di assunzioni vuol dire che non ci sbagliavamo“.

MELONI: 1 MILIARDO E MEZZO SULLE FAMIGLIE CHE FANNO FIGLI

“Abbiamo messo 1 miliardo e mezzo sulle famiglie che fanno figli. Non ricordo una finanziaria che vede una delle voci di spesa più consistente sulla famiglia”.

MELONI: RIFORMARE LE ISTITUZIONI È NOSTRO OBIETTIVO

“Riformare le istituzioni rimane una delle grandi riforme che vogliamo fare. Istituzioni più veloci e snelle. Per raggiungere questi risultati parleremo con tutti per far sì che siano più condivise possibili”.

