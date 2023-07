“Vediamo i fantasmi”: otto studenti universitari intossicati da torta alla marijuana

MILANO – Ai carabinieri hanno detto di “vedere i fantasmi”. Sotto l’abitazione, però, non c’era la macchina dei ‘Ghostbusters’ ma due ambulanze, un’automedica e le pattuglie delle forze dell’ordine. È finita con un’intossicazione alimentare la cena organizzata in un appartamento del centro di Monza da otto studenti universitari, di cui quattro iscritti alla facoltà di Medicina, che, per dessert, avevano preparato una torta a base di marijuana.

Subito dopo aver mangiato la torta, infatti, i ragazzi hanno iniziato ad accusare forti malesseri e si sono rivolti al 118. Giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno immediatamente avvisato i Carabinieri della compagnia di Monza che hanno trovato i ragazzi “smarriti, con vuoti di memoria e con difficoltà a esprimersi” mentre “qualcuno si limitava a riferire di vedere i fantasmi”. Alcuni dei ragazzi sono stati portati in ospedale per sospetta intossicazione alimentare, mentre altri hanno rifiutato le cure. I carabinieri stanno ora svolgendo ulteriori accertamenti.