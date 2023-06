Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 giugno

FUNERALE DI BERLUSCONI, POLEMICHE SU LUTTO NAZIONALE



La cerimonia nel Duomo di Milano per i funerali di Silvio Berlusconi ha richiamato politici, imprenditori e personalità del mondo dello sport e dello spettacolo. Presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tre capi di Stato stranieri: il presidente ungherese Viktor Orban, quello iracheno Rashid e l’emiro del Qatar Bin Hamad. In piazza Duomo sono accorse anche 10 mila persone che hanno seguito le esequie dai maxi schermi allestiti nell’area. L’ex premier sarà cremato e le sue ceneri potranno essere collocate nella cappella di famiglia che Silvio Berlusconi ha fatto costruire all’interno di Villa San Martino, ad Arcore, dove sono conservate le urne dei genitori e della sorella. Intanto, continuano le polemiche per la giornata di lutto nazionale e lo stop per una settimana ai lavori del Parlamento. “Una santificazione inopportuna”, ribadisce Rosy Bindi. “E’ una decisione politica del governo Meloni”, accusa l’ex presidente del Senato Pietro Grasso.



GIUSTIZIA, STRETTA SU INTERCETTAZIONI E RICORSI



Arriva la stretta sulle intercettazioni, sul traffico di influenze e nuovi limiti per ricorrere in appello. Sono queste alcune delle misure contenute nella bozza di riforma della giustizia attesa domani sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il traffico di influenze illecite verrà limitato a condotte particolarmente gravi, e scatterà la non punibilità se chi ha commesso il reato collabora con la giustizia. Quanto alle intercettazioni, le conversazioni potranno finire su giornali e siti solo se presenti nella motivazione di un provvedimento o utilizzate nel dibattimento. Il ddl esige più rigore dalle toghe: dovranno stralciare i riferimenti alle persone terze estranee alle indagini. Infine, i paletti ai ricorsi: il pm non potrà più presentare appello contro le sentenze di assoluzione relative a reati meno gravi.



ISTAT, FAMIGLIE IN POVERTÀ E DIVARI PIÙ AMPI



Quasi un quarto della popolazione italiana è a rischio povertà o esclusione sociale. E’ quanto emerge da un report dell’Istat su redditi e condizioni di vita delle famiglie.

Grazie alla ripresa dell’economia dopo la pandemia e all’incremento di occupazione e redditi, si riduce di oltre un punto percentuale la popolazione in condizione di grave deprivazione materiale e sociale. Un miglioramento che comprende tutte le aree del Paese tranne le regioni del Mezzogiorno.

Aumentano ancora i divari: nel 2022 il reddito delle famiglie più abbienti è stato superiore di oltre 5 volte rispetto alle media dei nuclei italiani.



ESTATE A RISCHIO INONDAZIONI, SICCITÀ E CALORE



Rischio di ondate di caldo più forti e più lunghe nell’Europa mediterranea e di inondazioni estreme al Nord. Sono le prospettive per la prossima estate che emergono da un rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente. Nell’Europa meridionale potrebbero esserci più di 60 giorni durante i quali le condizioni meteo “sono pericolose per la salute umana”, e in particolare nella penisola iberica si verificheranno più incendi. Lo studio ricorda che i fenomeni meteorologici estremi in Europa hanno ucciso quasi 195 mila persone e causato perdite economiche per oltre 560 miliardi di euro dal 1980 a oggi.