Video Systems compie 30 anni, l’antesignana friulana nell’uso delle AI

CODROIPO (UD) – Video Systems di Codroipo compie 30 anni. Fondata nel 1993 da Luigi Liani, ora è gestita dal figlio Alessandro che ne ha preso le redini nel 2004 dopo la scomparsa prematura del padre. La missione della Video System è quella di realizzare sistemi di controllo visivo della produzione che utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare in modo consistente la qualità e il controllo della produzione.

“Sono tre i settori su cui abbiamo concentrato le nostre ricerche e i nostri prodotti– sottolinea Liani- siderurgico, dei contenitori in vetro e automotive. I nostri sistemi permettono di controllare le varie fasi della produzione e ridurre in maniera consistente gli scarti di lavorazione e l’utilizzo della materie prime che coinvolgono il ciclo produttivo. Per un miglior impatto sui costi di produzione”.

Antesignani nell’uso delle intelligenze artificiali. Trent’anni fa, Luigi Liani, è stato precursore anche nelle applicazioni delle Ai, ai sistemi di visione. Una nicchia di settore, con esigenze specifiche, molto complesse. “Ora siamo in 25 addetti- spiega Liani- abbiamo vinto numerose sfide, e siamo pronti ad accettare quello che il futuro ci imporrà”.

Rispetto alla discussione in corso sulle intelligenze artificiali: “Il nostro scopo è quello di riuscire a ricreare per le nostre aziende clienti un processo produttivo il più sostenibile possibile, ottenibile con l’eliminazione degli scarti e nell’utilizzo delle materie prime e dell’energia in modo ottimale senza sprechi. I nostri sistemi permettono di controllare le varie fasi della produzione e ridurre in maniera consistente gli scarti di lavorazione e l’utilizzo della materie prime che coinvolgono il ciclo produttivo. In questo modo le imprese hanno notevoli risparmi sui costi di produzione”.

Numerose le soluzioni create ad hoc da Video Systems. L’azienda codroipese si distingue proprio per la sua capacità di essere flessibile ed adeguarsi alle diverse esigenze. “E’ un nostro marchio di fabbrica- conclude Liani- riusciamo ad applicare quanto di meglio offre la tecnologia, nel nostro caso l’Ai, per la risoluzione di problemi, anche complessi. Le intelligenze artificiali sono solo uno strumento per migliorare la qualità della produzione, in molti ambienti di fabbrica”.

Video Systems investe sulla ricerca ed è partner di progetti europei: ZDMP, InterQ e ZDZW che si pongono l’obiettivo di sviluppare nuove tecnologie ponendo al centro dell’attenzione i temi della riduzione degli errori e degli scarti.