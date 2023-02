A Roma la mostra Sensuability, che spoglia la disabilità dai tabù

ROMA – La disabilità si spoglia e assume le forme e i colori del fumetto per ‘Sensuability, ti ha detto niente la mamma?’, la mostra di fumetti e illustrazioni promossa dall’associazione di promozione sociale NessunoTocchiMario (NTM), nell’ambito del progetto Sensuability, per approfondire il legame tra sessualità e disabilità. La mostra è approdata a ROMA F, nella Sala del Consiglio ‘Giuseppe Impastato’, nella giornata di San Valentino. Per promuovere un tipo di amore diverso, libero dagli stereotipi che riguardano i disabili, ma non solo.

La mostra accoglie 180 tavole: 144 provenienti dalla quinta edizione di ‘Sensuability & Comics‘, concorso che beneficia del sostegno del Comicon, e più di 20 opere che portano la firma di alcuni tra i più grandi illustratori e fumettisti italiani. “La sessualità e il rapporto con la disabilità è un tema che ha permeato la mia vita. E mi ero stancata di sentire come veniva trattato e come viene trattata la disabilità in genere. Quindi ho deciso di parlarne io. In modo ironico, differente- ha spiegato alla Dire Armanda Salvucci, ideatrice del progetto- Di solito alla disabilità si lega sempre la sofferenza, l’essere patetici. Sembra che la parola piacere non sia legata alla disabilità. E invece no. Non è assolutamente vero. Di certo c’è una dose di sofferenza. Ma sono cose talmente serie che se ne può soltanto ridere. E la mostra è quello che serve per ridisegnare un nuovo materiale erotico di corpi non perfetti. Vogliamo abituare tutti quanti a vedere corpi diversi. Soprattutto nella sessualità. La sessualità infatti riguarda tutti. Bisogna rendere diffusi tutti i corpi. Perché sono sicura che nel momento in cui ci abituiamo a vedere tutti i corpi diversi, poi sessualità e disabilità non faranno più scandalo”.

Sensuability è un progetto ideato da Armanda Salvucci nel 2016 proprio per affrontare con ironia e leggerezza il rapporto tra sessualità e disabilità, attraverso tutti i linguaggi artistici come il cinema, la fotografia, la pittura, la musica, il fumetto. “Siamo stati a lungo e siamo tuttora schiavi di una concezione della sessualità come genitalità, fondata sul principio della penetrazione e quindi della prestazione- si legge nella presentazione della mostra- I danni di questa concezione genitale della sessualità hanno sempre reso disabili anche le persone cosiddette normali, soprattutto le donne. Per questo il nostro slogan è: la prima volta siamo tutti disabili. genitale della sessualità hanno sempre reso disabili anche le persone cosiddette normali, soprattutto le donne. Per questo il nostro slogan è la prima volta siamo tutti disabili”.

Giunta alla quinta edizione, ‘Sensuability – Ti ha detto niente la mamma’ dalla prima edizione beneficia del patrocinio del Comicon, che ha da subito aderito con entusiasmo all’iniziativa e della partecipazione di artisti quali Milo Manara, Frida Castelli, Fabio Magnasciutti, Yole Signorelli, Tanino Liberatore e tanti altri che hanno donato una tavola per ciascuna edizione. Protagonisti sono anche i giovani artisti selezionati attraverso la partecipazione al concorso ‘Sensuability & Comics’ . A loro è stato chiesto di proporre la propria idea di disabilità e sessualità, attraverso un’opera inedita sul tema, come è accaduto nella prima edizione, oppure di rielaborare un quadro famoso, una scena di un film, uno spot famoso, o una canzone, contribuendo a creare un immaginario erotico che descriva corpi non perfetti ma estremamente sensuali e un linguaggio che superi la concezione pietistica e compassionevole della disabilità. Nel corso dell’evento sono stati premiati i tre vincitori del concorso, che ha visto come presidente di giuria Davide Toffolo, fumettista e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Con lui: Fabio Magnasciutti, Virginia Cabras, alino e Silvia Ziche.