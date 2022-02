Sanità, Acquaroli: “Pnrr e Masterplan, svolta storica per le Marche”

ANCONA – “Una svolta storica per il territorio”. Così il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, presenta la delibera approvata oggi in giunta sull’attuazione del Pnrr sanità e l’aggiornamento del masterplan dell’edilizia sanitaria. Complessivamente vengono previsti 68,2 milioni di euro alla missione 6C1 ‘Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale’: 42,5 milioni di euro per 29 case di comunità, 23,2 milioni per nove ospedali di comunità e 2,6 milioni per 15 Centri operativi territoriali. Il Pnrr complessivamente vale 182 milioni e le altre risorse verranno impiegate per macchinari, digitalizzazione, ‘ospedali sicuri’ e altri obiettivi.

“La sanità torna a guardare al territorio e alla prossimità– dice il governatore-. Ora occorre recuperare anche la capacità di saper costruire una risposta in termini di professionalità. A fronte di un numero enorme di professionisti che stanno andando verso l’età pensionabile non c’è un numero di medici pronti a supportare il ricambio generazionale. Dobbiamo assolutamente studiare soluzioni affinché vengano coperti in maniera adeguata i posti dei medici di medicina generale e del Pronto soccorso”.

Previsti investimenti per le Case della comunità di Mombaroccio (3,6 milioni), Cagli (500mila euro), Mondolfo (400mila euro) e Fossombrone (700mila euro) nell’Area vasta 1, Corinaldo (3,2 milioni), Filottrano (1,2 milioni), Jesi (500mila euro), Cingoli (300mila euro), Fabriano (1,1 milioni), due ad Ancona (3,8 milioni), Chiaravalle (2 milioni) e Loreto (2 milioni) nell’Area Vasta 2, Civitanova Marche (3,8 milioni), Recanati (5,1 milioni), Corridonia (1 milioni), Macerata (1,8 milioni), Treia (200mila euro), Camerino (1,8 milioni) e San Severino Marche (2 milioni) nell’Area Vasta 3, Montegranaro (2 milioni), Petritoli (1,5 milioni), Porto San Giorgio (2,2 milioni) e Sant’Elpidio a Mare (2,4 milioni) nell’Area Vasta 4, San Benedetto del Tronto (4,3 milioni), Ascoli Piceno (200mila euro), Acquasanta Terme (100mila euro), Comunanza (700mila euro) e Offida (100mila euro) nell’Av 5. Per quanto riguarda gli ospedali di comunità sono previsti investimenti a Galantara di Pesaro (2,5 milioni), la nuova struttura di Cagli (6,5 milioni), nell’Area Vasta 1, la nuova realizzazione di Jesi (7 milioni), Chiaravalle (200mila euro) e Loreto (200mila euro) nell’Area Vasta 2, Corridonia (1,7 milioni), Treia (800mila euro) nell’Area Vasta 3, San Benedetto del Tronto (2 milioni) e Ascoli Piceno (2,7 milioni) nell’Area Vasta 5.

Le risorse per i Centri operativi territoriali verranno investiti a Urbino, Fano, Pesaro Galantara, Senigallia, Jesi, Fabriano, Ancona, Civitanova Marche, Macerata, San Severino Marche, Fermo, Montegranaro, San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno. Per quanto riguarda l’aggiornamento del masterplan in edilizia sanitaria infine sono stati stanziati 157,6 milioni di euro di risorse aggiuntive che portano gli investimenti complessivi del piano a 923 milioni di euro tra interventi in esecuzione, in cantierizzazione e progettazione di cui 759 milioni già finanziati.