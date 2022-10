Copertoni, cassaforti, motori e biciclette: i gondolieri sub ripuliscono i canali di Venezia

VENEZIA – Copertoni, cavalletti per le passerelle dell’acqua alta, materiale edile, cestini, bicchieri, motori marini, una cassaforte, un carrello portabagagli dell’aeroporto e persino una bicicletta: dal 2019 ad oggi i gondolieri sub hanno ripescato dal fondo dei canali di Venezia ben 8,5 tonnellate di rifiuti. E nei prossimi due anni continueranno ad immergersi una volta al mese. La giunta comunale di Venezia ha infatti approvato la delibera che contiene gli indirizzi per il nuovo ciclo di interventi, che avrà inizio domenica 30 ottobre, con un’immersione in rio Marin, nel Sestiere di Santa Croce.

DAL 2019 AD OGGI RIPESCATE 8,5 TONNELLATE DI RIFIUTI

“È con sincera riconoscenza che oggi portiamo in giunta questo importante provvedimento che conferma, da una parte, la volontà di questa amministrazione nel valorizzare e omaggiare la disponibilità e l’impegno dei gondolieri per la salvaguardia e la pulizia dei canali della loro città, e, dall’altra, di continuare, anche con queste attività, quel percorso che ci vede impegnati nel tenere puliti i nostri rii che sono le vie di comunicazione di Venezia“, commenta il sindaco Luigi Brugnaro, ricordando che la collaborazione Comune-gondolieri sub è iniziata a febbraio del 2019 e ha visto finora la pulizia delle vie d’acqua di 14 zone della città per un totale di 150 ore di immersione.”

A PARTIRE DAL 30 OTTOBRE I GONDOLIERI SUB FARANNO UN’IMMERSIONE AL MESE

“I volontari hanno il desiderio di continuare la loro attività di supporto alla città e intendono farlo in modo gratuito”, spiega Stefano Vio, direttore del gruppo gondolieri sommozzatori. Il Comune darà in comodato d’uso per due anni un magazzino a Canareggio, da usare come deposito di materiali e delle attrezzature necessarie per realizzare gli interventi gratuiti di pulizia manuale dei fondali e dei canali, aggiunge l’assessore comunale al Patrimonio Paola Mar, precisando che saranno però i gondolieri a pagare consumi energetici, pulizia e manutenzione anche straordinaria.

