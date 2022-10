La Russa in pole position al Senato dopo il passo di lato di Calderoli

ROMA – Avanti su Ignazio La Russa per la carica di presidente del Senato .“Faccio volentieri un passo di lato”, a favore di “Ignazio La Russa”, annuncia Roberto Calderoli, accanto a Matteo Salvini, che parla di “gioco di squadra”, mentre entrambi entrano in Senato.

“Prima l’interesse del paese, che non ammette ritardi”, commenta il senatore leghista con i giornalisti, “bisogna partire presto e bene”.

LA RUSSA: GRAZIE CALDEROLI, POTEVA FARE PRESIDENTE MA SUA SCELTA POLITICA

“Ringrazio la generosità di Calderoli che, come me e forse più di me, aveva i titoli per fare il presidente del Senato. Lo ringrazio per la sua scelta, che è politica. Gli rinnovo la mia amicizia e gratitudine”, dichiara La Russa, ora favorito per diventare presidente del Senato, intercettato dai cronisti alla Camera.

“È un segnale di compattezza del centrodestra. Qualcuno magari sperava il contrario ma il centrodestra sa sempre trovare una sintesi”, aggiunge.

