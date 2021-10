Ue presenta una nuova strategia per l’energia: “Accelerare con le rinnovabili”

di Alessio Pisanò

ROMA – “La transizione all’energia pulita è il modo migliore per scongiurare altri shock in futuro e dev’essere accelerata”. Così la Commissione europea, che ha adottato oggi una comunicazione sui prezzi dell’energia per rispondere all’impennata mondiale, che secondo le previsioni si protrarrà per tutto l’inverno, e aiutare le imprese e i cittadini europei. “L’UE continuerà a lavorare a un sistema energetico efficiente, caratterizzato da una grossa quota di rinnovabili- prosegue l’esecutivo comunitario- Per quanto queste ultime stiano diventando più convenienti e rivestano sempre più importanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e nella fissazione dei prezzi, nei periodi di maggiore domanda sono ancora necessarie altre fonti di energia, compreso il gas”.

In base all’assetto attuale del mercato, però, “ogniqualvolta si ricorre al gas questo determina ancora il prezzo complessivo dell’energia elettrica, poiché tutti i produttori ricevono lo stesso prezzo per il prodotto che immettono nella rete, vale a dire l’energia elettrica”, ricordano da Bruxelles. Il consenso generale è che “il modello attuale di fissazione dei prezzi, basato sul prezzo marginale, sia il più efficiente, ma sarebbero utili ulteriori analisi”.

UE: “L’INDIPENDENZA È FONDAMENTALE“

“L’indipendenza energetica europea è fondamentale”. Lo ha detto la commissaria all’Energia, Kadri Simson, durante la conferenza stampa della Commissione europea di presentazione della nuova strategia Ue per l’energia. La commissaria ha sottolineato l’importanza di creare “un sistema di approvvigionamento comune per evitare nuove situazioni di crisi“. Per Simson è necessario che “i sistemi energetici europei siano più organizzati e resilienti, aumentando la flessibilità del mercato e semplificando il processo di approvvigionamento”. L’idea della commissaria è quella di “rendere l’energia più accessibile, riducendo l’impronta carbonica e favorendo la transizione ad un sistema energetico più verde“.