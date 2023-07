Pioggia forte e raffiche di vento al nord, in Veneto Zaia firma lo Stato d’emergenza

ROMA – Nord Italia nella morsa del maltempo. Ad essere colpite sono state in particolar modo la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nella notte avverse condizioni meteo, caratterizzate da copiose piogge e forti raffiche di vento hanno interessato i territori di: Vicenza, Treviso e Venezia. I vigili del fuoco -spiegano- sono stati impegnati nel prosciugamento di piani scantinati, rimozione di alberi abbattuti e messa in sicurezza di coperture divelte. A Treviso sono stati fatti 70 interventi, a Vicenza e Venezia 40. Maggiori criticità nel comune di Portogruaro dove sono state inviate in rinforzo squadre dai Comandi di Verona, Rovigo e Padova. Questa mattina il presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato la dichiarazione di Stato di emergenza regionale in seguito al maltempo che la notte scorsa ha colpito gran parte del territorio.

Dalla notte forte pioggia e vento stanno colpendo: Veneto, dove i vigili del fuoco hanno svolto 70 interventi a Treviso, 40 a Vicenza e Venezia; FVG, fatti 60 interventi in provincia di Udine e 50 a Pordenone. A Pieris (GO) salvati 2 campeggiatori.

Forti raffiche di vento e nubifragi hanno interessato anche i territori di Udine e Pordenone causando allagamenti, rami pericolanti e dissesti di strutture edili. Attualmente il comando di Udine ha effettuato 60 interventi, a Pordenone 50. Nella zona di Pieris (GO) i vigili del fuoco hanno tratto in salvo due campeggiatori in difficoltà per l’innalzamento del fiume Isonzo, mentre a Torviscosa (Udine), dove è stato divelto dal vento il tetto di un palazzo di cinque piani, per ragioni di sicurezza i vigili del fuoco hanno evacuato 40 residenti. In supporto alle squadre di Udine sono giunti rinforzi dal Piemonte.

Proseguono da ieri gli interventi per fronteggiare i danni da maltempo in particolare tra le province di Como, dove sono stati effettuati 290 interventi, e Varese, dove sono 170 gli interventi conclusi.

PIOGGE INTENSE IN LIGURIA, MA NESSUN DANNO REGISTRATO

Piogge intense hanno interessato, dalla mattina di oggi, soprattutto la parte centrale della Liguria, tra costa ed entroterra. Piogge sono in corso al momento nella parte orientale della regione ed è in vigore, fino alle 15 di oggi, l’allerta gialla su tutta la Liguria. Al momento non si registra nessuna conseguenza significativa sul territorio, a parte qualche locale allagamento e alcuni alberi caduti del ponente genovese.

In un’ora sono caduti 92 millimetri a Isoverde (Campomorone), 78.8 a Mignanego, 65.8 al Passo del Turchino, 56.4 a Mele, 55.3 a Busalla, 54.4 a Borzone (Borzonasca), 50.4 a Pratomollo e 50 a Monte Cappellino (Savignone). Sono stati 159.4 i millimetri di pioggia in 3 ore a Isoverde. 103.4 a Mignanego, 100 al Passo del Turchino, 96.9 a Busalla, 81.8 a Mele, sempre in 3 ore.

Sui 30 minuti, il livelli più significativo si è registrato a Mignanego (47.6).