Roma, piazza Sant’Agostino diventa pedonale. Inaugurata oggi dal sindaco Gualtieri

ROMA – Un progetto da 100mila euro e il desiderio di donare a romani e turisti un nuovo spazio da godere durante le loro passeggiate. Piazza Sant’Agostino a Roma diventa pedonale grazie al posizionamento di colonnotti e panchine in travertino. Una misura che permetterà a uno dei luoghi chiave del Giubileo del 2025 -che si aprirà l’8 dicembre 2024- di non essere più un punto di sosta per automobili e altri mezzi. È stata pedonalizzata anche parte dell’attigua via dei Pianellari.

Questa mattina il sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato la piazza e visitato la basilica dei santi Trifone e Agostino. Non lontana da piazza Navona, la chiesa è la casa di opere come La Madonna del Loreto, una delle più rappresentative di Caravaggio, o il Profeta Isaia di Raffaello.

“È veramente bellissimo vedere questa piazza restituita al suo splendore– ha detto il primo cittadino- pedonalizzata con questi bellissimi interventi che consentono di valorizzare adeguatamente una delle chiese più importanti. Una basilica carica di storia e particolarmente importante per il Giubileo, non solo perché è nel tradizionale itinerario, ma anche perché contiene dei capolavori”.

L’OBIETTIVO ORA È COSTRUIRE UNA FONTANA AL CENTRO DELLA PIAZZA

“Adesso- ha continuato Gualtieri- c’è la bellissima idea di apporre qui una fontana con una colonna, la ciliegina sulla torta per completare l’intervento fino in fondo e dare il senso della piazza“.

Presenti anche l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, il responsabile della Soprintendenza del rione V Ponte Alessandro Mascherucci, l’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio I Alessandra Sermoneta, il Segretario dell’ordine di Sant’Agostino Pasquale Di Lernia e il Priore della Comunità agostiniana Domenico Giacomobello.

IL PROGETTO

Il progetto di riqualificazione è stato realizzato dal Dipartimento Csimu di Roma Capitale ed è frutto di una collaborazione tra la Soprintendenza speciale e la Diocesi di Roma, ed è costato circa 100mila euro. I lavori hanno riguardato il posizionamento di 31 colonnotti e 4 panchine in travertino, oltre alla sistemazione della pavimentazione in sanpietrini, per una superfice di circa 400 mq, e al rifacimento della segnaletica.

“È un intervento di cui siamo molto orgogliosi perché erano tanti anni che c’erano stati disguidi, rimpalli e problemi– ha commentato l’assessore Segnalini- il progetto è della soprintendenza speciale di Roma e dell’architetto Mascherucci, che ha fatto realizzare un’opera bellissima. È diventata una piazza vivibile per la cittadinanza“.

Il progetto riveste una particolare importanza anche in considerazione del lungo iter che di fatto ha bloccato la realizzazione dell’opera per quasi otto anni. Il primo finanziamento risale, infatti, al Giubileo 2015 quando è stato deciso di pedonalizzare l’area, eliminando il parcheggio antistante alla chiesa.

Con la Giunta Gualtieri il progetto è stato finanziato ed è stata trovata una soluzione condivisa da tutti i soggetti coinvolti (Campidoglio, Soprintendenza Diocesi), sono stati reperiti nuovi fondi da destinare e ad aprile 2023 sono iniziati i lavori, conclusi a giugno scorso.