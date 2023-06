Tg Politico Parlamentare, edizione del 13 giugno 2023

BERLUSCONI, POLEMICHE SU LUTTO E FUNERALI DI STATO

I lavori del parlamento e l’agenda del governo si fermano per lutto. Uno stop senza precedenti per la politica italiana che nei prossimi giorni si concentrerà sul ricordo di Silvio Berlusconi, morto ieri a 86 anni. Domani pomeriggio nel Duomo di Milano si svolgeranno i funerali alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il lutto nazionale e le esequie di Stato, però, sono fonte di polemica. Rosy Bindi, ex ministra ed esponente del Partito democratico, definisce la scelta “inopportuna per una persona divisiva come Berlusconi”.

Intanto, proseguono gli acquisti in Borsa sulla holding televisiva della famiglia del Cavaliere, oggetto di speculazioni su una possibile vendita.

GIUSTIZIA, RIFORMA IN ARRIVO AL PROSSIMO CDM

Il Consiglio dei ministri di giovedì dovrebbe varare la prima parte della riforma della giustizia. Si tratta di un disegno di legge che modifica il codice penale, quello di procedura penale e l’ordinamento giudiziario. Il Guardasigilli Carlo Nordio lavora anche a un provvedimento sulle intercettazioni perchè, come ha sottolineato il ministro al Question time alla Camera, “la segretezza delle conversazioni è l’interfaccia della nostra libertà”. Inoltre, potrebbe arrivare un pacchetto di misure sulla carcerazione preventiva.

REGIONI PIÙ POVERE, RISCHI DA TREND DEMOGRAFICO

La politica di coesione dell’Unione europea non ha funzionato nelle regioni italiane meno sviluppate, che hanno continuato a crescere sempre molto meno rispetto alla media dei Paesi dell’Europa a 27. Lo denuncia l’Istat che ricorda come nel 2000 ci fossero dieci regioni italiane fra le prime 50 per Pil pro capite. Nel 2021, fra le prime 50 ne sono rimaste solo quattro, mentre fra le ultime si trovano Puglia, Campania, Sicilia e Calabria. E le prospettive rischiano di aggravare questa situazione, perchè il trend demografico amplierà il divario di crescita. Nel 2030 le regioni del Mezzogiorno perderanno oltre il 10% della loro popolazione in età lavorativa, ma anche Lazio, Toscana, Piemonte e Liguria potrebbero diventare delle regioni in transizione.

UE, PRESSING DI FITTO SU BILANCIO E TERZA RATA PNRR

L’Italia chiede alla Commissione europea di rivedere il bilancio europeo e di istituire un fondo di sovranità. In un documento consegnato a Bruxelles, e sul tavolo dell’incontro tra il ministro Raffaele Fitto e il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, il governo italiano sottolinea la necessità di una revisione del bilancio europeo pluriennale di fronte al cambio del contesto internazionale. In più, per evitare la frammentazione del mercato unico, l’esecutivo di Giorgia Meloni propone un fondo di sovranità per colmare il gap di risorse negli investimenti strategici, inclusi quelli infrastrutturali. Nel frattempo, prosegue la missione degli ispettori europei a Roma sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al centro del confronto, il pagamento della terza rata da 19 miliardi di euro.