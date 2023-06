Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 17 GIUGNO

AQUA WORLD A CINECITTÀ WORLD

La stagione estiva del Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, Cinecittà World, ha preso il via. ‘Aqua World’ è l’area acquatica da godersi in costume da bagno, con 20mila metri quadri di spiagge, scivoli e piscine. La sabbia dorata della Phuket Beach porta a Paradiso, il Fiume Lento: un viaggio a bordo di morbidi gommoni, che si snoda tra la fitta vegetazione tropicale. Qui, immersi in un’incantata ambientazione della Thailandia con le sue acque cristalline, ci si lascia trasportare dolcemente dalla corrente, per una rilassante avventura immersi nella natura. Il fascino del Cinema rivive tra i giochi d’acqua e l’animazione della Cinepiscina, la piscina cinematografica dove fare il bagno, mentre si assiste a spettacoli e proiezioni di film. La zona relax con lettini e ombrelloni gratuiti (fino a esaurimento), gli aperitivi, i Dj Set, i pool party rendono Aqua World la meta ideale per una giornata di vacanza per tutte le età.

COSTO: Adulti 27,00 euro l’ingesso al parco acquistando il biglietto online, 29,00 euro in cassa. Bambini (fino 140 cm di altezza) 22,00 euro biglietto online e 24,00 euro in cassa. Info e biglietti su cinecittàworld.it.

CINECITTÀ WORLD è in via Irina Alberti, (SS Pontina, uscita Castel Romano), a 10 minuti dal GRA

COME ALICE SPETTACOLO ITINERANTE AL TEATRO VILLA PAMPHILJ

Ore 17.30 – Età consigliata 5 – 10 anni

Un viaggio nel mondo di Alice, incontrando personaggi che assomigliano molto, ma proprio molto, a quelli incontrati nella famosissima storia, ma che non sono esattamente come loro forse perché stanno tra alberi e piante. Qualcuno però ha lasciato un libro su una panchina e qualcun altro lo trova, e nel momento in cui lo apre ecco che arriva uno strano tipo, veramente strano, che assomiglia ad un coniglio, e poi una banda sgangherata ci conduce alla ricerca di Alice. Ma Alice dov’è? Si fanno incontri con personaggi insensati e surreali, proprio “come Alice nel paese delle meraviglie”… Ma Alice dov’è? Alice non c’è. Ma siamo proprio sicuri?

Lo spettacolo presenta una struttura itinerante. Il giovane pubblico seguirà il percorso interagendo con i famosi personaggi del non-sense che qui acquistano caratteri nuovi legati a questo luogo affascinante dove la natura si impone mescolandosi agli eventi teatrali.

‘Come Alice’ è uno spettacolo di Giovanna Facciolo tratto dal romanzo di Lewis Carroll con Adele Amato de Serpis, Cristina Messere, Monica Costigliola, Valentina Carbonara. Maschere, figure e costumi di Rosellina Leone e Francesca Caracciolo

COSTO: 7,00 euro. I biglietti si possono acquistare in teatro ma è obbligatoria la prenotazione al numero 065814176

IL TEATRO VILLA PAMPHILJ è a Villa Doria Pamphilj in Largo 3 Giugno 1849 | 00164 Roma (Via di San Pancrazio 10 – P.zza S. Pancrazio 9/a)

WEEKEND STELLARI. IL PLANETARIO AL MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE

Ore 17.00 LA VITA DELLE STELLE di Gabriele Catanzaro alias Dottor Stellarium

Ultimo weekend per incontrare gli astronomi del Planetario di Roma nella Sala Multimediale del Museo di Roma in Trastevere. Tra conferenze e appuntamenti da non perdere con i più piccoli: ‘La vita delle stelle’ di Gabriele Catanzaro alias Dottor Stellarium. Un viaggio divertente per tutta la famiglia per scoprire le caratteristiche degli astri. Attraverso L’utilizzo di strumenti autocostruiti e modellini creati dal Dottor Stellarium si ripercorre l’intera vita delle stelle: dalla loro nascita alla morte, in un vero percorso di scoperta collettiva. I visitatori avranno la straordinaria opportunità di viaggiare tra stelle e pianeti, approfondire tematiche astronomiche e avventurarsi alla scoperta dell’universo e del sistema solare tra spiegazioni scientifiche, storia, arte e narrazioni mitologiche. Il Museo di Roma in Trastevere in questo periodo ospita anche due suggestive mostre fotografiche ‘Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992)’; ‘IL GIRO. Una storia d’Italia’ e una interessante mostra documentaria ‘I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente 1929-1940’.

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

COSTO: Spettacolo gratuito con il biglietto d’ingresso al museo, fino a esaurimento dei posti disponibili. Ingresso gratuito con la Mic card. Per maggiori informazioni 060608.

Il Museo di Roma in Trastevere è in Piazza di Sant’Egidio, 1/b

ECCO COSA FARE IL 18 GIUGNO

MANIFESTAZIONE AEREA ALL’AEROPORTO DI PRATICA DI MARE

Festeggiamenti per i primi cento anni di storia dell’Aeronautica Militare

Un evento unico in cui grandi e piccini potranno vivere un’esperienza immersiva con l’Aeronautica Militare in tutte le sue sfumature organizzative e capacitive. Nell’occasione, aperta al pubblico anche sabato 17 giugno, sarà possibile assistere alle esibizioni di numerosi aerei del presente e del passato (dalle 10 alle 18.30), sia in mostra a terra che in volo, con un finale straordinario: lo spettacolo acrobatico offerto dalle Frecce Tricolori (ore 18.00). Ancora si potrà provare l’emozione del volo grazie ai molteplici simulatori ludici che saranno messi gratuitamente a disposizione del pubblico di tutte le età oppure ammirare da vicino le componenti operative, tecniche e logistiche della Forza Armata, per le quali saranno allestiti stand dedicati con personale e allievi delle scuole dell’Aeronautica Militare. In programma anche la tappa della ‘Coppa Italia Droni’ con esibizioni, gare, testimonial d’eccezione e la possibilità di toccare con mano la realtà manutentiva dei piccoli oggetti volanti.

Inoltre è allestita anche un’esposizione industriale del settore aerospaziale a testimonianza del ruolo indispensabile che l’Aeronautica Militare svolge nel Sistema Paese e del legame indissolubile tra la Forza Armata e le eccellenze tecnologiche e industriali nazionali. Maggiori info sul sito dedicato al centenario dell’Aeronautica Militare.

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

L’aeroporto militare ‘MARIO DE BERNARDI’ è in via Pratica di Mare, 45 – 00040 Pomezia (RM)

Ore 18.00 IL CIRCO IDEALE A VILLA DE SANCTIS

Il ‘Festival La Città Ideale’ porta a Villa De Sanctis, nel V municipio, il ‘Circo Ideale’. Un appuntamento in programma tutti i weekend con strampalate compagnie, talentuosi artisti con acrobazie incredibili e giocoleria. Un appuntamento a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. La domenica dalle ore 18 ci si diverte con diversi spettacoli da vivere con tutta la famiglia. In programma sabato 17 giugno Fil – Magichevolissimevolmente (ore 18.00) e domenica 18 Di paolo in frasca – Duo Flosh.

INGRESSO GRATUITO con prenotazione obbligatoria su eventbrite

Il Circo Ideale è a Villa De Sanctis in via di San Marcellino, parcheggio su via dei Gordiani