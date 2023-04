Nel mirino le frasi di Marco Mengoni sulla spiaggia di “Due vite”, il sindaco sardo ritira la cittadinanza onoraria

ROMA – Marco Mengoni nella bufera a un mese dalla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest di Liverpool. Il cantautore non riceverà la cittadinanza onoraria di Arbus che gli era stata promessa. A dirlo è stato il sindaco della città sarda, risentito per alcune frasi dell’artista sulla spiaggia di Piscinas dove è stato girato il video di “Due vite”.

LE DICHIARAZIONI DI MARCO MENGONI

“Quando siamo arrivati sul posto c’era un po’ di vento, per il video andava benissimo, per la mia sinusite un po’ meno, infatti mi sono preso un raffreddore. Una giornata piovosa che ha comportato alcuni problemi. Prima di arrivare sulle dune abbiamo attraversato una specie di giungla, poi un lago dove la jeep si è fermata. Siamo scesi e obbligati a percorrere un tratto a piedi nel fango. Per le riprese c’è voluto un pomeriggio intero”. Queste le dichiarazioni di Mengoni su Piscinas. Frasi che non sono andate giù a Paolo Salis.

LA RISPOSTA DEL SINDACO DI ARBUS

Il sindaco ha risposto in un’intervista, specificando che “non ci sono più le condizioni” per continuare con l’iter di assegnazione.

“Inutile girarci intorno- ha detto- non siamo più disposti a conferire la cittadinanza onoraria a chi scambia per una giungla la perla della nostra Costa Verde: Piscinas. L’idea di conferire la cittadinanza onoraria è nata come segno di ringraziamento per aver scelto Piscinas e contribuito alla visibilità e promozione del territorio. Ci siamo subito attivati per approvare il regolamento sul conferimento delle onorificenze. La prima sarebbe stata per Mengoni. È tutto pronto, manca solo la data. Ora l’iter è bloccato, non esistono più le condizioni“.

Sui social, in tantissimi difendono Mengoni, sminuendo la gravità delle sue affermazioni. Chissà se il sindaco cambierà idea.