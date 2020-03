Il coronavirus ferma anche la Champions League, rimandato il match Barça-Napoli

NAPOLI – “#BarcellonaNapoli rinviata a data da destinarsi”. La Ssc Napoli comunica cosi’ su Twitter che il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League Barcellona-Napoli, in programma al Camp Nou la prossima settimana, non si terra’ il 18 marzo.

La decisione e’ stata presa dalla Uefa “alla luce degli sviluppi legati alla diffusione del virus Covid-19 in Europa e alle decisioni dei vari governi”.

