I Maroon 5 in Italia dopo otto anni: la band al Firenze Rocks 2023

ROMA – Era il 2015 quando i Maroon 5 calcavano, per l’ultima volta, un palco italiano, il Mediolanum Forum a Milano. Ora la band annuncia un nuovo concerto nel nostro Paese. Nel 2023 Adam Levine e compagni saranno protagonisti di Firenze Rocks. Saranno headliner del festival domenica 18 giugno.

IL TOUR

A 8 anni di distanza dall’ultimo live, il gruppo si esibirà alla Visarno Arena: unica tappa nostrana del tour che li vedrà anche sui palchi di città come Lisbona, Barcellona, Amsterdam, Berlino, Parigi e Londra. Tutti concerti che fanno parte della nuova tranche di date di un calendario che prevede show in tutto il mondo.

I BIGLIETTI

I biglietti per l’appuntamento al Firenze Rocks sono disponibili per l’acquisto in anteprima ai clienti di Vodafone Happy – il programma di Vodafone che premia gli iscritti per il tempo passato insieme – a partire dalle 11 del 14 dicembre La vendita generale, invece, partirà dalle 12 del 16 dicembre sui circuiti tradizionali e su firenzerocks.it.

